Platini: «Tengo la conciencia tranquila»

"Tengo las conciencia tranquila". Con estas palabras el expresidente de la UEFA, Michel Platini, suspendido por cuatro años de toda actividad vinculada al fútbol, se despidió durante su adiós en el congreso de la organización en Atenas, en el que se elige a su sucesor.

"Sepan que tengo la conciencia tranquila. Estoy seguro de no haber cometido la menor falta y sigo mi combate judicial", afirmó la leyenda del fútbol francés, de 62 años. Platini está siendo investigado por un pago de 1,8 millones de euros por parte de Joseph Blatter, presidente destituido de la FIFA, por un trabajo de asesoría basado en un contrato oral.

Platini pronunció su discurso ante los que le eligieron como presidente en 2007, 2011 y 2015. Su presencia en la capital griega cuenta con el visto bueno de la justicia interna de la FIFA desde el pasado lunes. Para ésta, el discurso no infringe su suspensión de cuatro años de toda actividad ligada al fútbol.

"Ustedes van a seguir esta hermosa misión sin mí, por motivos a los cuales no quiero referirme hoy", dijo. "También quiero insistir en que no guardo rencor hacia quienes no me han apoyado, todo el mundo tiene derecho a tener sus propias convicciones", agregó.

Platini dimitió de su cargo en la UEFA el 9 de mayo luego de haber hecho uso de todos los recursos a su alcance, con los que vio reducida su suspensión de 8 a 4 años.