La genial respuesta de Anabel Alonso a la tuitera que la llamó gorda en los Goya

Si algo llama la atención de los Goya es la alfombra roja y los modelitos de las famosos, sobre todo los de ellas. La de este año fue muy comentada en las redes sociales, pero no todos los comentarios fueron buenos. Cuando la actriz Anabel Alonso posó frente a las cámaras, una tuitera publicó una fotografía de Anabel con el siguiente comentario: «Y llegó la gorda que se cree graciosa».

La actriz no pudo evitar responder con elegancia a la tuitera: «Te puede gustar o no cómo voy vestida o cómo me sienta el traje pero ser faltona y maleducada está de más». Transcurridas unas horas, Lady Bridge retiró su comentario faltón. Una decisión que agradeció la actriz: «Vaya, parece ser que la individua se ha arrugado y ha quitado el tuit, eso sí, sin disculparse. En su línea».

Un aplauso para @AnabelAlonso_of

Basta ya de fomentar la cultura del bullying en las redes sociales. pic.twitter.com/HRBNEH7kYr — puertaazul (@traspuertaazul) 6 de febrero de 2017

A continuación, la actriz vasca recibió decenas de muestras de apoyo. «Guapa, gran actriz y seguro que mejor persona», «Ni caso, querida. Ibas tremenda. Y gracias por tantas risas que me has dado desde pequeño» y «Ni caso a los haters, estabas estupenda», fueron algunas de las opiniones. Otros, directamente, criticaron el meollo de la cuestión: «¿Y si fueses gorda, qué?», preguntó un tuitero. «¡Eso digo yo!», respondió ella. «Es solo otra mujer más haciéndole el juego al machismo, solo que ésta parece encantada de hacerlo», añadió otra internauta, según recoge el portal Formulatv.com