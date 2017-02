Fran Rivera se enzarza con un antitaurino y se queja del daño psicológico que causan a los toreros

Desde que se convirtió en colaborador de 'Espejo público', en Antena 3, el torero Fran Rivera se ha convertido en diana de las críticas de los tuiteros. Así, sus polémicas declaraciones de hoy le han convertido incluso en 'trending topic'. El programa abordaba el incidente ocurrido hace unos días en la localidad madrileña de Valdemorillo, en donde un antitaurino saltó al ruedo en señal de protesta contra el festejo. Entonces fue detenido por la Guardia Civil y después este activista denunció amenazas, insultos y diversos golpes por parte de los agentes.

Óscar del Castillo, el detenido, entró en el espacio que presenta Susanna Griso para contar lo ocurrido, mientras que Rivera no escondía sus caras de burla y se reía mientras hablaba.

«Me gustaría subir un poco el nivel del debate, ya que una persona que critica la violencia utilizando banderillas como ésta a un animal inocente creo que no es el más indicado para criticar la violencia, sino para defenderla», dijo Del Castillo. Los antitaurinos, añadió, «luchamos en contra de la violencia, no la defendemos. Y nosotros no tenemos ninguna denuncia, ni ninguna condena por agredir a ningún taurino».

El diestro, visiblemente ofendido, respondía: «Es pura demagogia. ¿Qué es lo que piden? ¿Que se acaben con las corridas de toros? ¿Qué hacemos con todos los puestos de trabajo? ¿Qué hacemos con la historia? Es demagogia. ¿Usted sabe qué es ponerse delante de un toro? ¿Sabe el daño moral que supone exponerse delante de un toro y que una persona le esté insultando? Los que nos respetan son ellos. No verás a un taurino saltarse las normas, y meterse o insultar a nadie. La ley dice que no puede saltar la plaza de toros».

Rivera le dijo además al activista que saltar del ruedo rompe la concentración de los toreros, pudiendo causar «un daño psicológico». «Nos pone en un riesgo exponencialmente al mil por mil», añadió.

Tras sus declaraciones, en Twitter se originó un activo debate entre partidarios y detractores del toreo y el hermano del dj Kiko Rivera fue, una vez más protagonista.