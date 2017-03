La «macrodemanda» de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores

La relación entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores no ha hecho otra cosa que empeorar con el paso del tiempo. No se puede ni ver. Ahora la hija de Rocío Jurado ha dado un paso más y llevará a su expareja a los juzgados.

Según ha dado a conocer 'El programa de Ana Rosa', la «macrodemanda», que en un principio iba a ser penal, ha sido trasladada -a petición del fiscal y por decisión del juez- al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ya que en ella se afirma que «ha habido maltrato continuado desde el matrimonio hasta el día de hoy», tal y como ha informado el periodista Antonio Rossi.

Este miércoles, Rocío Carrasco está citada para ratificar la denuncia a las diez de la mañana y, al día siguiente, será el turno de Antonio, que tendrá que declarar el jueves. Según cuentan en el espacio de Telecinco, Rocío siempre ha querido denunciar a su exmarido por la vía penal, pero parace que no le habría salido bien la jugada.

Además, cabría la posibilidad de que incluso tuvieran que acudir los hijos para testificar, algo que puede que no beneficie a Carrasco. «El que dos de ellos se hayan ido a vivir con su padre... es para pensárselo», dice Lequio durante el espacio. No es una sorpresa que Carrasco lleve a los tribunales a su exmarido. El propio Antonio David ya lo afirmó en una entrevista en la revista 'Lecturas': «El último comentario que aguantó mi hija fue: 'No voy a parar hasta ver a tu padre en la cárcel'. Es tremendo que una madre diga a su hija: 'Vas a llorar lágrimas de sangre'».