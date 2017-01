México rechaza la orden de Trump para construir el muro

La orden de Donald Trump de destinar fondos a la construcción de un muro en la frontera con México ha provocado un rechazo unánime de la clase política del país latinoamericano, que ha exigido al presidente Enrique Peña Nieto cancelar su próxima reunión con el mandatario estadounidense.

Trump ordenó este miércoles iniciar la construcción del muro con México y recrudeció la política hacia los inmigrantes indocumentados, con la promesa de construir más centros de detención y negar fondos federales a las ciudades que traten de protegerlos. Mientras ello ocurría, los secretarios mexicanos de Exteriores, Luis Videgaray, y Economía, Ildefonso Guajardo, sostenían una reunión que se prolongó durante 10 horas con funcionarios del Gobierno de Trump en la Casa Blanca.

Por ahora no hay información oficial sobre el contenido de la reunión, aunque la Cancillería de México había señalado el 19 de enero, al anunciar el viaje de los ministros, que el objetivo sería comentar el estado actual y el futuro de la relación bilateral "en todos sus aspectos", destacando seguridad, migración y comercio.

Asimismo, está previsto que el próximo 31 de enero el mandatario estadounidense reciba en la Casa Blanca a Peña Nieto, quien este lunes anunció que buscará una "negociación integral" con Estados Unidos. En un mensaje transmitido la noche de este miércoles por televisión, el mandatario deploró las medidas ordenadas por el mandatario estadounidense.

"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró.

Además, Peña Nieto ha ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores que "refuerce las medidas de protección a los connacionales" desplegados en Estados Unidos, como respuesta a los nuevos pasos dados por Trump. "Los 50 consulados de México en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de nuestros migrantes", ha señalado. "Donde hay un migrante mexicano en riesgo, ahí debemos estar", ha agregado.

Rechazo de la clase política

La orden sobre el muro también cayó como un balde de agua fría sobre cualquier expectativas que la clase política mexicana tuviera respecto a un diálogo respetuoso por parte de Trump. El senador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Armando Ríos Piter solicitó hoy que el Ejecutivo cancele "de inmediato" la visita a la Casa Blanca.

Para el legislador, "acciones hostiles" de Washington como la construcción del muro significan que "los Estados Unidos no requieren ningún tipo de colaboración por parte nuestra". Argumentó que tampoco existen "condiciones para abrir una renegociación del Tratado de Libre Comercio (de América del Norte, TLCAN)", como pretende el presidente estadounidense, quien considera que este daña los intereses de su país.

A su vez, el senador Miguel Barbosa, coordinador de bancada del PRD, opinó que EE UU "echó por tierra la bandera de la tolerancia, la libertad y la democracia que esta nación decía defender". La construcción del muro, la cancelación de fondos federales a las ciudades santuario que protegen a los indocumentados y el endurecimiento de la frontera son "actos de agresión contra México, contra Latinoamérica, contra el mundo, contra la libertad", dijo.

"Peña Nieto no tiene por qué correr el riesgo de que Trump pretenda imponer sus condiciones; no debemos caer en ese juego", afirmó Barbosa. Por su parte, el diputado Javier Bolaños Aguilar, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), declaró que la construcción del muro representa una "afrenta" que los mexicanos no pueden permitir.

La reunión de Peña Nieto y Trump sigue en pie

El canciller de México, Luis Videgaray, ha afirmado que la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo estadounidense Donald Trump, prevista para el 31 de enero, sigue en pie pese a las demandas de cancelación por parte de políticos mexicanos.

"Quiero aclarar, ser preciso, que la reunión de trabajo entre los presidentes en Washington el próximo martes sigue confirmada. Quiero ser muy claro, la reunión por ahora sigue en pie", dijo Videgaray desde la capital estadounidense, entrevistado en el noticiero nocturno de la cadena Televisa.

Numerosos políticos mexicanos demandaron que Peña Nieto cancelara la reunión con Trump después de que éste ordenara hoy la asignación de fondos para la construcción del muro fronterizo que ha prometido erigir, así como otras medidas contra los inmigrantes indocumentados.

Al ser interrogado sobre la coincidencia de esas medidas con su visita y la del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, a Washington, Videgaray dijo que en su encuentro con representantes de Trump en la Casa Blanca los funcionarios mexicanos expresaron extrañeza y malestar.