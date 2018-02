«El tripartito no está apoyando lo suficiente la Semana Santa de Oviedo» Un paso de los Estudiantes. / A. P. El portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, reclama mayor ayuda e implicación municipal en las actividades de las cofradías G. D.-R. OVIEDO. Jueves, 8 febrero 2018, 04:05

«El tripartito no está apoyando lo suficiente la Semana Santa de Oviedo». El portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, aprovechó ayer una pregunta sobre la frustrada exposición de enseres de una hermandad, para reclamar al equipo de gobierno más apoyo municipal a «una celebración cultural importante para la ciudad, de primer orden». Desde su punto de vista, el trato que reciben cofradías y hermandades por parte del Ayuntamiento no es el más adecuado y, en el caso de la Hermandad de los Estudiantes, que ha visto cancelada su exposición de enseres en Trascorrales por otro evento, según el equipo de gobierno, incluso «discriminatorio, pero no de ahora, sino desde la Semana Santa de 2016, la primera de este equipo de gobierno», dijo, aunque admitió «no ser objetivo» por ser miembro de esta cofradía.

No es la primera vez que el PP reclama más apoyo para las cofradías o denuncia una suerte de persecución por parte de un equipo de gobierno que les retiró las subvenciones nominativas (y, por tanto, irregulares) que recibía la Junta de Hermandades, les retiró el uso de los despachos del edificio municipal de El Caballo, dejó de financiar el folleto con las procesiones y la prohibió a bomberos y policías que escoltaron los pasos en horas de servicio o con el uniforme municipal. Todo en su primer año de mandato.

Unas decisiones por las que protestó el PP y también mostró incomodidad el Arzobispado, que finalmente invitó al tradicional caldo de Ramos en su sede del palacio episcopal para limar asperezas, pero esa incomodidad acabó por suspender el encuentro entre Corporación y Cabildo ya el año pasado.