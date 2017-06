EBAU 2017: Consejos para enfrentarse a los exámenes

3.666 alumnos asturianos se someterán a partir de mañana a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua selectividad o, hasta el año pasado, la PAU. Estos son unos consejos básicos para salir airoso de la prueba.

ANTES DEL EXAMEN

1. Realizar alguna técnica de relajación antes de acostarte.

2. Tener presente el apoyo incondicional de padres, familiares, amigos y profesores.

3. Llevar una vida saludable, no tomar fármacos para no dormir ni hacer comidas copiosas.

4. Intentar conseguir información sobre exámenes de años anteriores, para hacer simulacros de la prueba.

5. Visitar con anterioridad el lugar donde va a ser el examen, para evitar miedos infundados y sorpresas de última hora.

EL DÍA DEL EXAMEN, ANTES DE LA PRUEBA

1. Ir con tiempo suficiente al lugar del examen, y si puede ser, en trasporte público.

2. Desayunar bien, llevar agua y algo sólido por si la prueba o el tiempo de espera se alarga.

3. Evitar un repaso en profundidad, ya que esa información ya está almacenada en la memoria.

4. No comentar el temario con los amigos, pues saldrán preguntas tan difíciles que ni el profesor se habrá planteado poner en el examen.

5. Evitar hablar con amigos que estén muy nerviosos. Pueden transmitir su intranquilidad y además acabarán aún con más ansiedad.

6. Si aparecen los nervios, realizar las técnicas de relajación y respira con el abdomen.

7. Llevar bolis de repuesto, lápiz, goma, tippex y demás material que vayan a necesitar para sus pruebas (material especial de dibujo, diccionario griego/latín)

8. Comprobar el listado de calculadoras permitidas (no todas lo son) en la web de la Universidad de Oviedo

9. Comprobar que el DNI esté en regla y llevarlo junto con la documentación requerida: el impreso que se les ha facilitado en el instituto y las pegatinas. Es importante no romper ni perder las pegatinas que sobren, pues se pueden necesitar para futuras reclamaciones.

10. No perder el PIN; se necesitará para saber la nota y para matricularse en la universidad

11. Dormir bien la noche anterior al examen y no tomar café ni otros excitantes.

DURANTE EL EXAMEN

1. No poner ni nombre, ni firma, ni nada identificativo en ninguna hoja de examen.

2. Rellenar todas las cabeceras de exámenes (algunos lo entregan en blanco).

3. No llevar relojes digitales. Tampoco pinganillos ni ningún método de conexión con el exterior o con nada que pueda llevar a pensar que se está copiando.

4. Leer todas las preguntas y, si hay alguna que no se entiende bien, consultar al examinador.

5. Comenzar el examen por la pregunta que mejor se sepa, así aumentará la seguridad durante el examen. Al mismo tiempo, el cerebro irá buscando las respuestas al resto de preguntas leídas.

6. Llevar un reloj y controlar en todo momento el tiempo que resta de examen.

7. Exponer cada idea en un párrafo y subrayar las ideas más importantes.

8. Si uno se queda en blanco o se pone nervioso, intentar parar y escribir en un folio diez palabras que empiecen por la misma letra; así se desconecta un momento del examen.

9. No copiar. De ser pillados, se les expulsará de la EBAU, no solo de la prueba en la que se les pilla. «Mejor tener un 0 en una parte que no tener nada», recomienda Adela Ania, docente que ha colaborado en las pruebas de selectividad durante años.

10. Por el mismo motivo, no se puede faltar a un examen, se les expulsaría de toda la prueba.

11. Utilizar la hoja a sucio para esquemas, ideas, cuentas…

12. Comprobar la ortografía, cuidar que la caligrafía sea legible y repasar el examen antes de entregarlo.

DESPUÉS DEL EXAMEN

1. Celebrar que el examen ha finalizado y que lo normal es haberlo aprobado. Lo peor que puede pasar es suspenderlo (suspenden menos de un 3%), pero en un mes (los días 4, 5 y 6 de julio, en Asturias) habrá otra oportunidad, con el mismo temario, el mismo tiempo para hacerlo y se habrá podido repasar todo más despacio.

Y después... comienza otra etapa, para la que la Universidad de Oviedo ya lo tiene todo preparado. Entra y consulta periodos de matriculación en Grados y Másteres en la institución académica asturiana.