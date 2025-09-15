El II Foro Líderes con Propósito, organizado por Vocento, analizará cómo la confianza permite dar respuesta a los grandes desafíos sociales y corporativos

C. P. S. Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:36 Compartir

Los últimos estudios realizados sobre el clima de confianza a nivel global revelan que estamos viviendo una crisis de descontento social generalizada, impulsada por la polarización política y las turbulencias económicas. Así lo acredita el 25º Barómetro de la Confianza de Edelman, que revela que el 46% de los españoles, en línea con el resto de Europa, manifiesta un claro escepticismo sobre las instituciones. De todo ello hablará Lucía Carballeda, Co-CEO y Head of Reputation, de Edelman España.

La respuesta a esta situación no es otra que la generación de confianza, tanto a nivel social como corporativo. Y ese será el tema central de la segunda edición del Foro Líderes con Propósito, organizada por Vocento. Un encuentro con líderes y pensadores que analizará, desde un punto de vista humanista, los retos de la gestión empresarial y la importancia del propósito como generador de confianza, dentro y fuera de las corporaciones. Porque, tal y como señala el Barómetro de Edelman, las compañías son la institución que más credibilidad despierta en los españoles.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por el PP en el Congreso, serán los líderes políticos que intervendrán en la jornada.

Junto a ellos, a partir de las 09.00 de la mañana, en la Fundación Francisco Giner de los Ríos se debatirá sobre cómo convertir la confianza en el eje vertebrador de una sólida cultura empresarial y social. Participarán pensadores humanistas como el filósofo José Antonio Marina, el neurocientífico Mariano Sigman, el paleontólogo Juan Luis Arsuaga y el catedrático de Economía Jordi Gual.

Asimismo, el Foro reunirá a destacados CEOs de las compañías que pertenecen a la comunidad de Líderes con Propósito. Participarán en esta nueva edición Rosa Visiedo, Rectora de CEU San Pablo; Rosa Trigo, CEO de Ecoembes; Juan Naya, CEO de Isdin; Javier Urbiola, CEO de ISS Spain & Portugal; Juan Alonso de Lomas, CEO de L'Oréal Groupe; Amaya Echevarría, presidenta de Novartis; Enrique Polo de Lara, CEO Salesforce España; y Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam.

Otras voces como Guillermo Gaunas, CEO de Ayúdame 3D, Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf y Beatriz Magro, confundadora de Komvida Kombucha, reflexionarán sobre su experiencia personal al frente de compañías que nacieron con el firme propósito de generar un impacto positivo en la sociedad.

