Líderes con propósito premia la trayectoria del doctor Valentín Fuster en su gala anual

Viernes, 30 de mayo 2025, 10:41 | Actualizado 11:30h.

«El líder debe ser un ejemplo. Si lideras una institución, debes entender que la entidad es más importante que tú. El líder asume riesgos, pero debe ser empático sin renunciar a ser duro». Así comenzó su discurso el cardiólogo Valentín Fuster, Premio Príncipe de Asturias, al recibir el reconocimiento de Líderes con Propósito, una iniciativa de Vocento, que celebró su gala anual en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la noche del miércoles.

Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, hizo entrega de la distinción a «una vida con propósito» al doctor Fuster por «una trayectoria dedicada con pasión a la investigación y con devoción clínica a sus pacientes».

El cardiólogo reflexionó ante la audiencia sobre cómo avanzar hacia una sociedad mejor y dio cuatro claves. «Les propongo dedicar 15 minutos al día a la reflexión, es una práctica transformadora, una pausa para pensar en el sentido de la vida, en el propósito de lo que hacemos, en cómo podemos ayudar a la sociedad». La segunda idea es «descubrir y desarrollar el talento individual. Lo importante es saber quiénes somos». En tercer lugar, habló sobre la necesidad de «aceptar nuestras limitaciones». Y, por último, se refirió a la importancia de llevar estos elementos a la vida diaria: «Reflexionar, descubrir nuestro talento, compartirlo y aceptarnos con limitaciones. A veces el talento se manifiesta de maneras inesperadas».

El proyecto Líderes con Propósito, que nació en la primavera de 2023, reunió a la comunidad que integran 14 compañías volcadas en desarrollar una gestión ejemplar para tener un impacto positivo en la sociedad y el planeta, y sentirse orgullosas de su legado. Estas empresas son CEU San Pablo, Deloitte, Ecoembes, Iberia, Isdin, ISS, L'Oréal, Mahou San Miguel, McDonald's, Novartis, Salesforce, Santander, Tendam y Vocento.

Samary Fernández Feito, directora general del Área de Lujo, Estilo de Vida y Revistas de Vocento e impulsora de Líderes con propósito destacó la relevancia del propósito corporativo como multiplicador de la confianza: «Elegimos esta palabra tan grande, porque ya no la damos por sentada. Vivimos en un tiempo en el que cada día aumenta nuestra desconfianza en lo que vemos, en lo que leemos, y en lo que escuchamos. La ausencia de pensamiento crítico, la renuncia a la búsqueda de la verdad, al retorcimiento de las palabras para crear una posverdad, y la incoherencia entre discurso y comportamiento, nos recuerda al comienzo de «1984», la novela de Orwel que arranca con el célebre lema del Partido: «La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignoracia es la fuerza». En este tiempo, la defensa del valor de la confianza es uno de los mayores actos de resistencia frente a esta visión distópica e inquietante de nuestra sociedad».

Fernández Feito remarcó la implicación de los líderes en el proyecto: «En primer lugar, agradecer a las empresas, que son conscientes de la relevancia de ser inspiración para otras empresas y la sociedad. También agradeció la presencia de Valentín Fuster, de quien destacó que «su propósito vital es el motor que le permite seguir impulsando su intensa actividad, que representa ya un valioso legado para la humanidad». Y puso en valor la «generosa aportación a esta iniciativa» de los miembros del comité asesor: Hugo Giralt, de Propelland; Alex Pallete, de Picnic; Tomás Pereda, de la Fundación Mashumano; y Héctor García-Santacruz.

La velada estuvo envuelta en arte, con obras de Goya y otros artistas. Entre los invitados estuvieron los escritores Carmen Posadas, Juan Manuel de Prada y Lorenzo Silva; los diseñadores Marco Luengo y Jorge Redondo; y la galerista María Porto. También acudió la secretaria general del PP, Cuca Gamarra y la vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Ester Muñoz.

El acto siguió en el salón principal de la Real Academia, donde los líderes de las compañías recibieron la escultura de un árbol simbolizando el Bosque del Propósito, que cada año se amplía en el parque de Valdebebas.

Entrega de reconocimientos a una gestión ejemplar

Los directivos recibieron la escultura de un árbol como reconocimiento a su labor ejemplar en su gestión, capaces de ganar la confianza de sus clientes, equipos, inversores y de la sociedad en general, que según el comité asesor de Líderes, se trata de «un valor intangible y volátil, tan difícil de lograr pero tan fácil de perder, que es una de las claves de su éxito».

Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel, el primero en dirigirse a la audiencia desde el escenario, destacó que su compañía ha llegado a los 135 años «por la confianza de nuestros clientes. Estamos redefiniendo nuestro propósito y queremos enriquecer las relaciones para mejorar las experiencias de la vida»

Carolina Ledesma, directora de Talento de Deloitte, destacó que están comprometidos con «generar impacto positivo. La confianza ha sido uno de nuestros principales pilares para conseguir entornos más flexibles y corresponsables, con un liderazgo más humano»

Por su parte, Rosa Trigo, CEO de Ecoembes, hizo hincapié en que «nuestro propósito es trabajar por un futuro sin residuos. La confianza se basa en la transparencia y lo aplicamos también a nivel interno. Y a nivel externo con más de 20.000 compañías, 8.000 ayuntamientos y millones de personas. Queremos ser quien lidera el cambio hacia una economía circular y una sociedad mejor para todos. Así, los grandes retos medioambientales serán las grandes oportunidades».

También recogió la escultura símbolo de una gestión con propósito, el director Corporativo de Iberia, Juan Cierco, que afirmó que «vivimos en una de las sociedades más injustas y desiguales de la historia. El ejemplo es lo más contagioso y debemos dar buen ejemplo porque será nuestro legado».

Por su parte, Juan Naya, presidente y CEO de ISDIN, destacó «la confianza en el producto. La salud es lo más importante que tenemos y es lo que nuestros clientes depositan en nosotros: la confianza de su salud para prevenir el daño del sol», antes de defender una «cultura empresarial basada en la ética, con el compromiso por la calidad y por lograr un mundo mejor».

Raquel Cruz, directora de Grandes Cuentas de ISS, aludió en su discurso a «las personas, que son el corazón de todo lo que hacemos. Fomentamos una cultura de inclusión y respeto. Potenciamos el sentido de pertenencia y valores compartidos».

«Liderazgo con propósito, más allá de los beneficios. Empresas con integridad e impacto positivo. Empoderamiento de las mujeres y la inclusividad. Inversión en innovación donde la ética y la integridad son nuestros pilares fundamentales», aseguró Miguel Ángel Giménez de Castro, director de Corporate Affairs & Engagement de L'Oréal Groupe en España y Portugal.

Por su parte, Bernardo Lavallén, manager de Asuntos Corporativos de McDonalds, subrayó que «la mejor muestra de confianza son las 700.000 personas que nos eligen en España para disfrutar de buenos momentos».

El director de Comunicación Corporativa de Novartis, Paco Lolago, subió al escenario para recoger la distinción y tomó la palabra: «En esta comunidad buscamos inspirar a otras compañías. La confianza es un folio en blanco, limpio y sin dobleces. Pero cuando no la fortalecemos, se rompe fácilmente. Y luego no es posible reconstruirla del todo. La confianza no se impone ni se exige, se construye y se gana con coherencia, presencia y propósito».

A continuación , Pablo Rodríguez Añino, vicepresidente de Salesforce, aseguró que su compañía lleva más de 25 años «construyendo confianza con transparencia y ética. Protegemos los datos de nuestros clientes y nos enfrentamos al reto de la IA. La tecnología promueve el cambio, pero son las personas las que que los llevan a cabo».

Patricia Colino, directora de comunicación y relaciones institucionales de Santander España, destacó desde el atril que «la confianza se gana día a día y, en banca, sin ella no se sostiene el sistema. No basta con hacer las cosas bien sino que el propósito debe ser lo que nos guíe. Para nosotros poner al cliente en el centro en fundamental».

Ignacio Sierra Armas, director general corporativo de Tendam, manifestó que ,«para liderar personas, la confianza es clave, pero también de cara al cliente final. Y nos hemos ganado la confianza de 35 millones de clientes que nos eligen para vestirse».

Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, señaló que «los seres humanos no podemos vivir sin confianza. Y nosotros trabajamos cada día para generar confianza desde la calidad y los valores del humanismo cristiano».

El acto concluyó con las palabras de Manuel Mirat, CEO de Vocento, que hizo referencia a que el World Economic Forum, en su Informe sobre Riesgos Mundiales del pasado año, situaba la difusión de contenidos falsos a través de internet y redes sociales como «el cuarto riesgo más importante para la estabilidad mundial, sólo por detrás de los conflictos armados, los eventos meteorológicos extremos y los conflictos geoeconómicos».

Mirat reflexionó acerca de este informe, que revela que la desinformación será el principal riesgo para la estabilidad global en los dos próximos años, y señaló que «en estos tiempos turbulentos, hacer frente a este desafío requiere un esfuerzo de todos, desde los gobiernos y otras instituciones a las empresas tecnológicas, pasando por la sociedad civil. Pero somos los medios de comunicación quienes debemos jugar un papel fundamental, con una apuesta decidida por el periodismo independiente, veraz y de calidad que, frente a la confusión, genere confianza entre los ciudadanos y defienda la verdad».

