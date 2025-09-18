Más de 120.000 euros para reparar los caminos rurales de Carreño

Buenas noticias para los vecinos de la zona rural de Carreño. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Rural, ha adjudicado finalmente ... las obras por valor de más de 120.000 euros para la reparación y mejora de varios caminos repartidos por el concejo, una de las mayores necesidades que afrontaba el municipio y que el equipo de gobierno local (IU) puso como objetivo en los presupuestos de este año, aprobados el pasado mayo.

Según explicó el edil de esta área, Manuel Fernández, «los trabajos comenzarán a lo largo de la próxima semana», aunque hay algunas casos en los que «puede que se inicien ya».

La partida se repartirá según la zona, siendo la primera la del camino que va del Monte a La Rebollada. La empresa Pavitek 2010 será la encargada de realizar los trabajos por un total de 29.678,88 euros, también será la que adecue un camino en El Cuto, por 24.659,80 euros.

Mientras tanto, Asfaltos Arlós se encargará del arreglo de la ruta entre Les Fabariegues y Candaliega, y del camino de Travesero a Villar de Arriba. En total, para ambos trabajos se han destinado 28.072 euros.

Por último, aglomerados Asturias será la que realizará la adecuación parcial de varios caminos repartidos por las parroquias, con un importe de 38.054,50 euros.

De todos modos, aún quedan en pendiente licitar más trabajos de este tipo para la zona rural, como la de una de las rutas de Albandi para la cual la concejalía destinará 74.505,53 euros.

Abandono

Todas estos trabajos de reparación y adecuación de caminos y sendas, destacó el edil, «son muy necesarias en el concejo» pues han ido resintiendo el abandono durante «demasiado tiempo». Llegan con retraso debido a la aprobación tardía de los presupuestos, no se pudo «ponerlos en marcha» antes. Estos se aprobaron en un segundo intento -con el voto de calidad del alcalde- en mayo, tras una primera sesión plenaria en marzo donde la oposición votó en contra y los bloqueó.

Finalmente, con la aprobación de presupuestos (16.860.775,99 euros) y remanente (2.317.525 euros) de Carreño salieron adelante las propuestas del equipo de gobierno, con un especial hincapié en mejora y mantenimiento de la zona rural «con arreglos de caminos, desbroces y atención a las necesidades de las distintas zonas del concejo», destacó en su momento el alcalde Ángel García.

A esto se le destinó un total de 440.000 euros, convirtiéndose en uno de los objetivos principales del Ayuntamiento, «la vez que más se ha presupuestado para el mantenimiento de las parroquias», subrayó el regidor.