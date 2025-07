El Ayuntamiento de Carreño urge al Principado a acabar con la «inseguridad» en la AS-19

«Los vecinos de Carreño tienen toda la razón del mundo y sus inquietudes y miedos están más que justificados». Sin paños calientes. El equipo ... de gobierno de Carreño se sumó este jueves a las críticas vecinales sobre el estado de la carretera AS-19, especialmente entre El Empalme y Tabaza, en el concejo, un malestar reactivado tras el último accidente mortal en este carretera, el pasado martes: el conductor de un turismo falleció tras sufrir una colisión con un camión. Y reclamó al Gobierno del Principado que adopte de una vez soluciones, que se ponga manos a la obra para resolver los problemas que afectan a esta, y otras, carreteras del concejo.

Regenerar el valle de Aboño, reordenar el tráfico y descongestionar la zona de El Empalme y la AS-19 , eliminando el tráfico pesado de Aboño, son los ejes sobre los que se articulan las peticiones vecinales, respaldadas por el Consistorio.

«En Carreño, hace veinte años que no se invierte en infraestructuras ni en mejora de las carreteras ni en señalización vial ni en aceras o pasos peatonales, tampoco en iluminación ni en limpieza de unos viales de comunicación que son esenciales para Asturias y que, sin embargo, no los mantienen adecuadamente«, criticó el alcalde del municipio, Ángel García (Izquierda Unida), quien reconoce que esta carretera «no es segura». «Se producen accidentes cada poco, tiene muchísimo tráfico, especialmente tráfico pesado, y no se toman medidas«, lamentó el regidor, quien considera que dada la actitud del Ejecutivo regional hacia el estado de este vial al final »Carreño se le genera molestia e inseguridad vial«.

«Lo ha reconocido el propio presidente, Adrián Barbón, cuando vio la zona, comparándola con un escenario bélico de bomba atómica. ¿A qué esperamos entonces?«, se pregunta Ángel García, que tiene claras las actuaciones que la Consejería de Movilidad tendría que acometer en la AS-19: »Queremos seguridad, control de velocidad, señalización, reparación del firme y, sobre todo, eliminación del tráfico pesado«.

Pero, apunta el alcalde, «todo esto ya lo sabe el consejero». El propio regidor se lo transmitió a Alejandro Calvo, y reclamó, hace ya más de un año en una reunión. Un encuentro en el que Calvo quería abordar con Ángel García cuestiones referentes al futuro vial de Aboño por el Puerto de El Musel. Y, como ha defendido durante todas las negociaciones y tomas de posición de las distintas administraciones sobre cómo mejorar los accesos a El Musel, el regidor volvió a incidir este jueves en que se tienen que tener en cuenta las necesidades de Carreño.

«Carreño sólo ayudará a Asturias si la ayuda es recíproca. Asturias tiene una oportunidad y esa oportunidad debe ir de la mano de los territorios, no a costa de ellos. Entonces todos remaremos en la misma dirección«, planteó.

«El Gobierno regional debe invertir en Carreño», incide Ángel García , quien asegura ser consciente de « las dificultades y las trabas burocráticas entre administraciones». Aunque, puntualiza, en este caso se trata de una cuestión que se remonta tiempo atrás. «Aquí hace muchos años que se sufre la falta de inversión y control de la actividad, no es de ahora», remarcó. Al tiempo que volvió a defender que el Ejecutivo autonómico ha de prestar más atención al concejo: «Debe cuidarnos porque este concejo y en especial esta zona, junto con la de Tamón, son el pulmón industrial de Asturias».

«La industria nos cruza de este a oeste y desgasta nuestro territorio y sin embargo tenemos una red de servicios y de carreteras viejas, sin mejoras y sin inversión, generando molestias y riesgos a los usuarios y vecinos», sentenció.