Zona de La Matiella, en Candás, donde se adecuará un nuevo aparcamiento con mejor accesibilidad E. C.
Carreño

Candás contará con un aparcamiento ampliado en la zona de La Matiella

El Ayuntamiento acuerda con Adif el alquiler del terreno durante siete años prorrogables, con la intención de tenerlo operativo en 2026

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:45

El Ayuntamiento de Carreño ha dado los primeros pasos para ampliar el estacionamiento de Candás con un mayor número de plazas en las ... afueras de la villa, en La Matiella. El equipo de gobierno (IU-Somos) ha llegado a un acuerdo con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), propietario de los terrenos que gestionará el Consistorio en régimen de alquiler durante siete años prorrogables. Se trata de un suelo situado entre el final de la calle del mismo nombre y las vías del ferrocarril que conectan con la última estación de la villa. Incluye también el camino que transcurre por detrás de las viviendas hasta el supermercado existente en la zona.

