Candás contará con un aparcamiento ampliado en la zona de La Matiella

El Ayuntamiento de Carreño ha dado los primeros pasos para ampliar el estacionamiento de Candás con un mayor número de plazas en las ... afueras de la villa, en La Matiella. El equipo de gobierno (IU-Somos) ha llegado a un acuerdo con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), propietario de los terrenos que gestionará el Consistorio en régimen de alquiler durante siete años prorrogables. Se trata de un suelo situado entre el final de la calle del mismo nombre y las vías del ferrocarril que conectan con la última estación de la villa. Incluye también el camino que transcurre por detrás de las viviendas hasta el supermercado existente en la zona.

Son 3.918 metros cuadrados de terreno por los cuales se pagará 1.490 euros anuales durante siete años (10.427,78 euros en total) y estarán destinados «única y exclusivamente a aparcamiento; un uso que, en la actualidad, parte de los vecinos ya se lo están dando.

Sin embargo, dicho espacio será ampliado y la zona experimentará un gran cambio. La Oficina Técnica Municipal está elaborando el proyecto de ampliación, asfaltado y mejora de estos terrenos para elevar el número de plazas. Una vez finalizado y se sepa a cuánto asciende la obra, «se buscarán los fondos necesarios con el fin de que pueda estar operativo a lo largo del próximo año«, explicó el Ayuntamiento.

Además de la iniciativa municipal para ampliar el estacionamiento, prima también actuar en la movilidad, puesto que, debido al estado actual del terreno, «está muy complicado» el acceso. La calle La Matiella es una vía sin salida con «graves problemas de maniobra», abunda el equipo de gobierno local.

Ejemplo de ello son las complicaciones para la recogida de residuos de la zona. Es uno más de otros espacios urbanos que se encuentran en situación «precaria», sin ordenación y necesitados de una actuación municipal para «mejorar la calidad de vida» de los ciudadanos, compromiso que se ha propuesto el Ayuntamiento de Carreño. Así pues, para La Matiella no sólo se priorizará el aparcamiento de vehículos, sino también «facilitar la recogida selectiva» y el acceso a las viviendas.