Lazos de amistad entre Carreño y el Sáhara para crear un «futuro mejor»

Tejer lazos, aprender a comprender al otro, al que no es igual que uno... Y hacerlo desde el principio, desde la infancia, para sentar las ... bases de un «futuro común». Con esta idea en mente, el Ayuntamiento de Carreño impulsa un hermanamiento entre los colegios del concejo, además de la escuela de 0 a 3, con centros educativos del campamento saharaui del Aaiún, con el que el Ayuntamiento está hermanado desde 1998. Los colegios saharauis son el Hadiya Mahmud y el E. S. Said Sgayr. Y el Centro de Integración a la Dependencia de Candás también dará un paso en esta dirección y se hermanará con el centro de discapacidad Salca Cahfi, en el Aaiún, reforzando así «los lazos entre Carreño y el Sáhara».

La idea es crear lazos de amistad, intercambio cultural y apoyo entre el alumnado a través de diferentes actividades para fomentar valores como la empatía, la cooperación, la justicia social y el respeto por otras realidades y culturas. «Este hermanamiento no solo será un puente entre escuelas, sino entre dos mundos que, pese a la distancia, comparten un mismo deseo: el derecho a una educación digna, a la amistad y a la esperanza de un futuro mejor», destacó la edil de Servicios Sociales en Carreño, Paula Riobello. Como punto de partida de las actividades de este hermanamiento, el Ayuntamiento de Carreño, en colaboración con el Club Náutico de Carreño, los centros educativos y con el apoyo de instituciones como la asociación Con el Sáhara Siempre, Cruz Roja, Caja Rural y empresas como Fruasa, Vinos Tascón y Gesterluz, llevó a cabo el 24 de octubre la primera Carrera solidaria por el Sáhara en el polideportivo Vicente López Carril, en Candás.

En la prueba participaron más de 500 niños de 4 a 11 años, así como los alumnos del centro de integración a la dependencia.

También se organizó una carrera en la que participaron padres y madres de los alumnos, participantes de los cursos de gerontogimnasia y miembros de la asociación de pensionistas el Paseín, de Candás, con una participación cercana a las 100 personas. La inscripción implicó una aportación mínima de tres euros y también se recogió material escolar.

Se recaudaron 3.153 euros, que irán destinados a partes iguales para los tres centros educativos saharauis, así como una gran cantidad de material escolar que la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui trasladará a El Aaiún. Los dorsales fueron diseñados por Yamila, una niña saharaui que este verano compartió vivencias con una familia en Carreño, dentr de Vacaciones en Paz.