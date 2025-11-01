El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carrera celebrada en Carreño, que marca el inicio del programa municipal para fomentar los lazos con el Sáhara. E. c.

Lazos de amistad entre Carreño y el Sáhara para crear un «futuro mejor»

Los colegios y la escuela de 0-3 se hermanarán con los del Aaiún, dentro de un proyecto municipal para fomentar valores como el respeto entre culturas

S. G. A.

Candás

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

Tejer lazos, aprender a comprender al otro, al que no es igual que uno... Y hacerlo desde el principio, desde la infancia, para sentar las ... bases de un «futuro común». Con esta idea en mente, el Ayuntamiento de Carreño impulsa un hermanamiento entre los colegios del concejo, además de la escuela de 0 a 3, con centros educativos del campamento saharaui del Aaiún, con el que el Ayuntamiento está hermanado desde 1998. Los colegios saharauis son el Hadiya Mahmud y el E. S. Said Sgayr. Y el Centro de Integración a la Dependencia de Candás también dará un paso en esta dirección y se hermanará con el centro de discapacidad Salca Cahfi, en el Aaiún, reforzando así «los lazos entre Carreño y el Sáhara».

