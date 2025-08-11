Oleada de vandalismo en Candás: «Se aplicarán las medidas que permita la ley»

Vallas arrancadas, barandillas pintadas y muchos daños en retrovisores, farolas y señales de tráfico. Ese es el panorama al que se enfrenta Candás desde ... que empezó el verano, una serie de actos continuados de vandalismo que han alarmado a todos los vecinos de la localidad.

Quejas y diferentes avisos han ido llegando en los últimos meses al Ayuntamiento de Carreño y este ha dado un paso adelante para detener de inmediato esta ola de ataques contra la villa. El alcalde, Ángel García, ha dado la orden a la Policía Local para que se vigile y detecte rápidamente a estos vándalos. En caso necesario, se ha notificado actuar «de forma firme e inmediata».

El equipo de gobierno local ha dejado claro que «se actuará sin dudas y se aplicarán todas las sanciones y medidas que nos permita la ley».

Hace unas semanas, se arrancó la barandilla del paseo peatonal que nace en la calle La Cuesta y bordea Candás por el monte, a varios metros de altura. En consecuencia, la madera cayó, lo que alarmó a varios residentes por el peligro de herir a alguien.

Ampliar Zona de juegos dañada en el parque Maestro Antuña E. C.

El último acto vandálico del que se ha tenido constancia fue en la zona de juegos infantiles del parque Maestro Antuña, que «apenas lleva abierto una semana» tras las obras de reforma del pasado mes de julio. La renovación de esta zona –en la que, además de ampliarla, se instalaron nuevos columpios– costó 59.142,66 euros (sin impuestos) de «dinero público».

Según el Ayuntamiento, estas personas serían un grupo de adolescentes, y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que, en cuanto «vean o detecten una actitud incívica o violenta», den aviso de inmediato a la Policía Local, para así poder actuar de la forma más rápida posible.

Igualmente, piden a este grupo violento que «deje de actuar así y respete lo que es de todos». Cada daño y estropicio que causa «cuesta mucho dinero» a Carreño y estos destrozos «perjudican a sus propios vecinos y amigos».