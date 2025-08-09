Más de 100 personas corren en la carrera en madreñes de Bezanes, en Caso La prueba ha estado acompañada por una exhibición de madreñeros locales que han expuesto su trabajo ante los asistentes

Alejandro Fuente Siero Sábado, 9 de agosto 2025

Un total de 102 inscritos entre niños (20 menores de 14 años) y adultos ( 44 hombres y 38 mujeres) se han concentrado en Bezanes (Caso) para participar este sábado en la V Carrera de Madreñes. La competición ha transcurrido con normalidad y a las 18 horas se daba la salida a los más pequeños que este año han corrido 100 metros. Luego llegó el turno de los mayores que este año tenían por delante un recorrido de 450 metros.

La carrera ha estado acompañada por una exhibición de madreñeros locales que han expuesto su trabajo ante los asistentes. La entrega de premios comenzaba con el galardón Madreñina del Añu, un reconocimiento que se entregará este año por segunda vez. El galardonado fue Juan Lozano Corral, por toda una vida dedicada a la madreña. El artesano también fue presidente de la Asociación de Artesanos de la Madera y la Madreña de Caso y ha estado presente en la actual edición de la Feria de Muestras.

Este año los premios han sido entregados por la directora general de Deportes del Principado de Asturias, Manuela Eleazar, el alcalde del concejo de Caso, Miguel Ángel Fernández Iglesias, y la presidenta de la asociación, Marta Caldevilla.

La asociación pone todo su empeño en que esta iniciativa sirva para poner en valor la madreña y recuerda la importancia que esta tiene y siempre tendrá dentro del patrimonio cultural asturiano y sobre todo dentro del Concejo de Caso, donde durante el siglo pasado la madreña era una forma de vida.

Una vez finalizada la carrera la fiesta continuaba en Bezanes, donde acturoan Grupo Da Silva y DJ Pana. Este domingo se cierra la fiesta con una programación centrada en los más pequeños, con una holi party y jira campestre. Para finalizar se jugará el tradicional solteros contra casados y se repartirá el bollu y la botella de vino, poniendo el broche final a las fiestas de San Salvador 2025 y ya con la vista en las del próximo año.

Ganadores por categorías:

De 0 a 7 años: 1. Samuel Suárez, 6 años

2. Mia Fernández, 4 años

3. Triana Coya, 7 años

De 7 a 14 años: 1. Hugo Cabilla, 8 años

2. Elsa Magdalena, 11 años

3. Xune Barbón, 12 años

De 14 a 49 años masculino: 1. Esteban Corral, 32 años

2. Alberto Ruiz, 33 años

3. Raúl Prado, 34 años

De 14 a 49 años femenino: 1. Saray Barbón, 20 años

2. Paula García, 45 años

3. Patricia Lozano, 44 años

De más de 50 años masculino: 1. Manuel Antonio Fernández

2. Berna Menéndez

3. Antonio González

De más de 50 años femenino: 1. Ángeles Maestre

2. Blanca Iris Sánchez

3. Cristina Cabilla

Temas

Caso