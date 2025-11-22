El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comienzo de la construcción de los pisos en Pola de Laviana. M. V.

108 viviendas para jóvenes, en construcción en Langreo y Laviana

Las obras están en marcha en La Felguera, donde se edificarán 60 pisos, y en Pola de Laviana, con 48 viviendas

M. Varela

Pola de Laviana

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:23

Comenta

Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los jóvenes de menos de 35 años, es la medida que han adoptado los concejos ... de Langreo y Laviana para asentar población. Lo han hecho con la puesta en marcha de sendas promociones de vivienda pública, 60 pisos se están construyendo en el distrito langreano de La Felguera y otros 48 en Pola de Laviana. Una inversión total de catorce millones de euros que permitirá que 108 jóvenes se queden a vivir en la comarca del Nalón. La previsión es que estén habitables antes de finalizar el 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  3. 3 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  4. 4

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  5. 5 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  6. 6 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  7. 7 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  8. 8 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  9. 9 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco
  10. 10 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 108 viviendas para jóvenes, en construcción en Langreo y Laviana

108 viviendas para jóvenes, en construcción en Langreo y Laviana