108 viviendas para jóvenes, en construcción en Langreo y Laviana

Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los jóvenes de menos de 35 años, es la medida que han adoptado los concejos ... de Langreo y Laviana para asentar población. Lo han hecho con la puesta en marcha de sendas promociones de vivienda pública, 60 pisos se están construyendo en el distrito langreano de La Felguera y otros 48 en Pola de Laviana. Una inversión total de catorce millones de euros que permitirá que 108 jóvenes se queden a vivir en la comarca del Nalón. La previsión es que estén habitables antes de finalizar el 2027.

En la zona felguerina de Langreo Centro desde el pasado verano se construyen 60 viviendas para jóvenes, que ocupan un único solar de 4.149 metros cuadrados, entre las calles Llugarín y Dolores Ibárruri, en la zona del Ganzábal. El edificio tendrá seis plantas, incluyendo un bajocubierta dedicado a los trasteros. La edificación está dividida en dos portales. Al primero, compuesto por 25 viviendas, se entrará desde la calle Dolores Ibárruri. El segundo, en la calle Llugarín, contará con los 35 pisos restantes. Tendrán salón-comedor, cocina, entre 1 y 3 dormitorios y 1 ó 2 baños.

El grueso de las viviendas, 50, serán de 2 habitaciones. El presupuesto es de 8.040.140 euros, y el plazo máximo de ejecución sería de 20 meses. La constructora que está ejecutando los trabajos es la UTE (unión temporal de empresas) integrada por Arposa 60 y Geoxa General de Construcciones.

La Consejería de Ordenación, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias comenzó también la construcción de 48 viviendas en régimen de alquiler para jóvenes proyectadas en Pola de Laviana. Cuentan con una inversión de 6.082.222 euros. Se ubican en una parcela de 1.126 metros cuadrados emplazada en una parcela, junto al paseo fluvial y al nuevo parking del centro de Pola de Laviana, también muy cerca del colegio público Elena Sánchez Tamargo.

La adjudicación se produjo tras ser valorada una única oferta –se habían presentado dos– que superó todos los requisitos del concurso. Fue la de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Boprisa y Tapusa.

El edificio contará con dos accesos a un único portal cerrado y en el sótano del inmueble se habilitarán 38 plazas de garaje, además de otras 4 para motos. El edificio tendrá 48 trasteros, uno para cada vivienda, y cuartos comunitarios. La distribución de los pisos por plantas será la siguiente: desde el primero y hasta el cuarto, habrá doce viviendas, de ellas diez de dos dormitorios; una de una sola habitación y un último piso de tres habitaciones. En total, 40 de los pisos serán de dos dormitorios, cuatro de una sola y otros cuatro tendrán tres habitaciones. Dos viviendas se habilitarán para personas con discapacidad.