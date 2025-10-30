Langreo rehabilitará cuatro viviendas municipales en Riaño y Ciaño

El Ayuntamiento de Langreo ha sacado a licitación la reparación de cuatro viviendas municipales. Dos ubicadas en el distrito de Ciaño, barrio de la Fábrica, ... y las otras dos en el de Riaño. Como se recoge en el pliego las cuatro viviendas en general se mantienen las distribuciones interiores originales, salvo en una de ellas que realizaron un pequeño modificado. En total se plantean reformas por valor de 147. 744 euros, y los trabajos de deberían realizan en un plazo de dos meses.

Las dos viviendas del polígono de Riaño se encuentran prácticamente vacías en un estado malo de conservación. Ambas tienen una superficie útil cercana a los 60 metros cuadrados.

Mientras la del distrito de Ciaño es más pequeña con una superficie útil inferior a los cincuenta metros cuadrado, y su estado de conservación es el más deteriorado. Se encuentra totalmente abnegada de mobiliario y basura, en un estado malo de conservación. En las tres de las viviendas precisan numerosos trabajos de mejora para poder ser ocupadas,

El otro piso del barrio de La Fábrica de Ciaño se encuentra amueblada, buen estado de conservación, con instalación de calefacción eléctrica hecha hace tres años, y amueblada completamente y equipada la cocina. Se trata de una vivienda con una superficie útil aproximada de 80 metros cuadrados que apenas requiere mejoras.