La barriada de La Fábrcia de Ciaño Roman

Langreo rehabilitará cuatro viviendas municipales en Riaño y Ciaño

En total se plantean reformas por valor de 147. 744 euros, y los trabajos de deberían realizan en un plazo de dos meses.

Marta Varela

Langreo

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:55

Comenta

El Ayuntamiento de Langreo ha sacado a licitación la reparación de cuatro viviendas municipales. Dos ubicadas en el distrito de Ciaño, barrio de la Fábrica, ... y las otras dos en el de Riaño. Como se recoge en el pliego las cuatro viviendas en general se mantienen las distribuciones interiores originales, salvo en una de ellas que realizaron un pequeño modificado. En total se plantean reformas por valor de 147. 744 euros, y los trabajos de deberían realizan en un plazo de dos meses.

