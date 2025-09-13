El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El momento de la salida de la carrera no competitiva en favor de la ELA M. V.

Más de 300 corredores dan visibilidad a la ELA y sus necesidades en San Martín

El parque de El Florán acogió una marcha no competitiva cuya recaudación se destina a terapias contra la enfermedad

Marta Varela

Blimea

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:03

La Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio lleva años enarbolando la bandera de la solidaridad a través del deporte. Este ... sábado, una marea verde de apoyo a los enfermos de ELA tomó las calles de San Martín. Más de 300 personas participaron en la Marcha no competitiva ELA Principado de Asturias, que partió a las doce y media desde el parque de El Florán, en Blimea. Todo el dinero recaudado, con cada dorsal a un coste de 10 euros y la fila cero, irá íntegramente a esta asociación. Su presidenta, María José Álvarez, indicó minutos antes de la cita deportiva samartiniega que «necesitamos todo el apoyo que podamos conseguir porque el gasto que soportan las familias es muy grande, a pesar de las ayudas a las que pueden optar». Al mismo tiempo, incidió en la necesidad de «contar con fondos para que la investigación siga adelante y tener la esperanza de recibir buenas noticias». Sin duda, lo más importante para Álvarez es «dar toda la visibilidad posible a la ELA, por eso acuden a estas citas enfermos y familiares». Explicó que todo el dinero recaudado en este tipo de eventos «solemos destinarlo a terapias y a la adquisición de materiales, como grúas, que no cubre la Seguridad Social».

