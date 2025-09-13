Más de 300 corredores dan visibilidad a la ELA y sus necesidades en San Martín El parque de El Florán acogió una marcha no competitiva cuya recaudación se destina a terapias contra la enfermedad

El momento de la salida de la carrera no competitiva en favor de la ELA

Marta Varela Blimea Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:03 Comenta Compartir

La Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio lleva años enarbolando la bandera de la solidaridad a través del deporte. Este ... sábado, una marea verde de apoyo a los enfermos de ELA tomó las calles de San Martín. Más de 300 personas participaron en la Marcha no competitiva ELA Principado de Asturias, que partió a las doce y media desde el parque de El Florán, en Blimea. Todo el dinero recaudado, con cada dorsal a un coste de 10 euros y la fila cero, irá íntegramente a esta asociación. Su presidenta, María José Álvarez, indicó minutos antes de la cita deportiva samartiniega que «necesitamos todo el apoyo que podamos conseguir porque el gasto que soportan las familias es muy grande, a pesar de las ayudas a las que pueden optar». Al mismo tiempo, incidió en la necesidad de «contar con fondos para que la investigación siga adelante y tener la esperanza de recibir buenas noticias». Sin duda, lo más importante para Álvarez es «dar toda la visibilidad posible a la ELA, por eso acuden a estas citas enfermos y familiares». Explicó que todo el dinero recaudado en este tipo de eventos «solemos destinarlo a terapias y a la adquisición de materiales, como grúas, que no cubre la Seguridad Social».

Clara García, representante del club de Atletismo Valle del Nalón, que colabora con el evento, confirmó que «se han superado los 300 dorsales; es el tercer año que colaboramos con ellos, y la gente se vuelca cada año». Entre los participantes estuvo la mayor parte de la Corporación de San Martín del Rey Aurelio, así como la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y el viceconsejero, Pablo García. La consejera destacó que esta importante cita busca «concienciar sobre la necesidad y los beneficios de hacer ejercicio, visibilizar y sensibilizar sobre esta enfermedad y, al mismo tiempo, apoyar a la investigación y a las familias». Y recordó que este año «hemos ayudado económicamente a 82 enfermos con 1,4 millones de euros» y anunció una segunda convocatoria en breve.

