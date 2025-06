La agencia de la ONU que trabaja en Palestina, premio de la Fundación Emilio Barbón

El jurado del premio de la Fundación Emilio Barbón, en su 22.ª edición, se reunió este sábado –en el salón de plenos de Laviana– ... para fallar el galardón de este año. Así, entre las ocho candidaturas presentadas a la entidad, se acordó por unanimidad concederlo a la UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados de Palestina.

Según se desprende del fallo, «la humanidad está muriendo en Gaza y no podemos mirar para otro lado y dejar de hablar de ello. Todas las candidaturas son merecedoras del premio, pero la urgencia de la situación lleva a pensar que, tal vez, el próximo año no puedan optar al premio porque quizá no exista Palestina».

UNRWA lleva más de siete décadas proporcionando ayuda humanitaria con su fondo de emergencias a la población refugiada de Palestina. Actualmente, gestiona más de 700 escuelas en las que se forman más de medio millón de estudiantes en todo Oriente Próximo; atiende 141 centros de salud primaria y 60 centros sociales y de formación para mujeres.

A pesar de las ayudas, y aunque la agencia les ha proporcionado alimentos, agua, vivienda y asistencia sanitaria, miles de palestinos siguen viviendo en condiciones de precariedad extrema, generalizada desde la segunda intifada del año 2000.

El Premio Fundación Emilio Barbón es un reconocimiento otorgado a personas, entidades u organismos que hayan destacado por su labor social en favor de la comunidad. La fundación, con sede en Pola de Laviana, entrega este premio anualmente en reconocimiento a la trayectoria de personas y organizaciones que realizan una labor social significativa.