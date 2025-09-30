El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rubén Hidalgo, Mariano Oto, Diego Amores, Mamen Olivar y Juan Diez, en la mesa de innovación del centro Carrio. Marta Varela
Laviana

La alimentación del futuro avanza en el pozo minero de Carrio para estar lista «en cuatro años»

El Centro de Innovación cultiva en el pozo cinco variedades de vegetales y prueba un criadero de larvas de mosca de soldado negra

Marta Varela

Marta Varela

Pozo Carrio

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:21

El futuro de la alimentación comienza a perfilarse en las instalaciones del antiguo pozo minero de Carrio, en Pola de Laviana. ... Se trata de un proyecto del Centro de Innovación Carrio, que ya tiene en marcha dos propuestas innovadoras. Una impulsa la agricultura minera cultivando en las antiguas galerías cinco variedades de vegetales y la segunda prueba un criadero de larvas de mosca soldado negra. Esto es sólo el principio. Lo remarcó David González, el director de la Agencia Sekuens, la agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado. Pidió tiempo para desarrollar la idea. «Sabemos que la tecnología alimentaria va a cambiar, y tenemos que aprovechar nuestras potencialidades en ingeniería, fabricación y producción». «Tenemos que unirlo todo para que Carrio sea el polo de la 'food tech' (tecnología alimentaria) y también un polo de preproducción, de escalado industrial» remarcó. Pero para esto –insistió– «hay que tener paciencia, no se va a construir en un año, serán cuatro, cinco o seis años, pero los resultados llegarán». «Tenemos un plan y vamos a rodearnos de la gente que sabe», concluyó.

