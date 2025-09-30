La alimentación del futuro avanza en el pozo minero de Carrio para estar lista «en cuatro años»

Marta Varela Pozo Carrio Martes, 30 de septiembre 2025, 21:21 Comenta Compartir

El futuro de la alimentación comienza a perfilarse en las instalaciones del antiguo pozo minero de Carrio, en Pola de Laviana. ... Se trata de un proyecto del Centro de Innovación Carrio, que ya tiene en marcha dos propuestas innovadoras. Una impulsa la agricultura minera cultivando en las antiguas galerías cinco variedades de vegetales y la segunda prueba un criadero de larvas de mosca soldado negra. Esto es sólo el principio. Lo remarcó David González, el director de la Agencia Sekuens, la agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado. Pidió tiempo para desarrollar la idea. «Sabemos que la tecnología alimentaria va a cambiar, y tenemos que aprovechar nuestras potencialidades en ingeniería, fabricación y producción». «Tenemos que unirlo todo para que Carrio sea el polo de la 'food tech' (tecnología alimentaria) y también un polo de preproducción, de escalado industrial» remarcó. Pero para esto –insistió– «hay que tener paciencia, no se va a construir en un año, serán cuatro, cinco o seis años, pero los resultados llegarán». «Tenemos un plan y vamos a rodearnos de la gente que sabe», concluyó.

Noticia relacionada De extraer carbón a criar insectos, así comienza la nueva vida del Pozo Carrio En esta línea, Iván Aitor Lucas del Amo, director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno regional, incidió en que el centro de innovación de Carrio será el lugar donde «se van a gestar las ideas del futuro, de todos estos cambios que vamos a tener que desarrollar». Porque tiene claro que «el actual sistema (alimentario) no se puede sostener» Bajo el título 'El futuro del paraíso natural. Innovación para regenerar el territorio', se desarrolló este martes en dicho espacio una jornada que pretende impulsar ideas y conexiones que generen un impacto positivo en el valle del Nalón y en el medio rural asturiano. El evento se enmarca en la estrategia de este espacio, que está transformando el antiguo pozo minero de Hunosa en un espacio dinámico, innovador y sostenible. En este sentido Susana de la Fuente, directora del Centro de Innovación Carrio, detalló las múltiples posibilidades que ofrece, remarcando que se está a la espera de poder urbanizar la isleta central para acoger nuevas iniciativas. Animó, además, a los presentes a comentar su inquietudes y sus propuesta para estudiar la posibilidad de enmarcarlas en este proyecto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Alimentación

Laviana