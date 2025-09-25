El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero Borja Sánchez observando larvas de unos doce días junto el responsable de la empresa Diego Amores Marta Varela
Laviana

De extraer carbón a criar insectos: así comienza la nueva vida del Pozo Carrio

El Centro de Innovación de la antigua explotación minera lavianesa acoge una planta piloto de la empresa Entomo, especializada en criar larvas de mosca soldado para producir proteínas, grasas y fertilizantes

Marta Varela

Pozo Carrio (Laviana)

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:20

La antigua explotación minera del Pozo Carrio, ubicada en el concejo de Laviana recupera su actividad industrial con la implantación de una empresa dedicada ... a la cría de larvas de mosca soldado y su transformación en proteínas, grasas y fertilizantes.

