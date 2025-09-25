De extraer carbón a criar insectos: así comienza la nueva vida del Pozo Carrio

La antigua explotación minera del Pozo Carrio, ubicada en el concejo de Laviana recupera su actividad industrial con la implantación de una empresa dedicada ... a la cría de larvas de mosca soldado y su transformación en proteínas, grasas y fertilizantes.

La implantación de la compañía murciana Entomo supone el espaldarazo final al Centro de innovación AgroCarrio con un proyecto pionero en bioconversión. Se suma así a los invernaderos bajo tierra instalados bajo tierra por el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agralimentario(Serida) El consejero de Ciencia, Industria y Empleo Borja Sánchez siguió este jueves «in situ» la presentación y destacó que «se trata de un proyecto que simboliza el espíritu que queremos para Carrio: recuperar el espacio minero y transformarlo en un motor de innovación, empleo y sostenibilidad»

Esta empresa aspira a construir en Asturias «si es en Laviana o en la comarca del Nalón sería mejor», destacó el consejero un proyecto industrial ligado a su sede central en Murcia. El mismo supondría una inversión,. a corto y medio plazo, de 40 millones para establecer una fábrica de criadero de insectos en la que podrían trabajar unas 40 personas de forma directa. Por el momento la planta piloto instalada ya en Carrio comenzará a trabajar como pruebas en breve, con el objetivo de entrar en producción a principios de año. Según desveló el responsable de la misma Diego Amores, el proceso es sencillo «los ejemplares de mosca soldado negra adultas, un insecto no considerado plaga y que tiene un apetito voraz en cualquier residuos, ponen huevos y tenemos las larvas». Ahora se inicia el proceso creado por él que se centra en alimentar a las larvas con todo tipo de residuos orgánicos. De estas largas se obtienen materias primas de alto valor añadido, grasas, proteínas y, además, fertilizantes. «Todo lo que sale, básicamente, es materia prima comercializable», apunta amores.

La empresa, en colaboración con Asincar, ha realizado un mapeo de los residuos que se generan ene l Principado con el objetivo de diseñar un modelo industrial que pueda replicarse en distritos puntos del territorio. Según sus previsiones, podría alcanzar una capacidad de tratamiento de hasta 60.000 toneladas de residuos al año.

Nuevas empresas

Mientras esta empresa ultima su funcionamiento, desde el Principado se espera que en unos meses puedan darse nuevos pasos. Sánchez recordó que «está en marcha la licitación para adecuar la zona central del pozo para futuras empresas». El Principado pretende convertir este pozo minero en un centro de innovación con tres espacios diferenciados que se dedicarán a laboratorio de pruebas industriales para desarrollo tecnológico, actividades empresariales y acciones culturales. Mientras las antiguas oficinas, casa de aseos, lampistería del mismo se destinará a zona administrativa, y espacios comunes.

El Instituto para la Transición Justa (ITJ), entidad adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), publicó en enero la segunda convocatoria de ayudas a infraestructuras municipales en concejos en transición energética, en Asturias hay cuatro proyectos, entre ellos el del pozo Carrio, con casi 4 millones de euros.