El aparcamiento de emergencias de Lena da sus primeros pasos para convertirse en un «estacionamiento seguro»

El aparcamiento de vialidad invernal construido en Lena acaba de dar sus primeros pasos para transformase en un área de estacionamiento seguro, ... siguiendo los criterios marcados por la Unión Europea para desarrollar este tipo de iniciativas. La comisión de Movilidad en la Junta General del Principado dio este martes el visto bueno a una Proposición No de Ley presentada por el PP, en la que se insta a acometer una serie de mejoras en este estacionamiento, que a día de hoy cumple sus funciones como parking de emergencia para dar cabida a los camiones en situaciones de condiciones meterológicas. La propuesta del PP contó con los votos a favor, además de los de los populares, de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé y de Vox. El PSOE y Convocatoria por Asturies votaron en contra.

Este aparcamiento costó 4,3 millones de euros y se creó, en una superficie de 54.000 metros cuadrados, con unas 400 plazas y con la idea de dar respuesta a los problemas que sufrían los transportistas durante las 'nevadonas', dado que acababan teniendo que aparcar en el arcén, con los riesgos que esto implica. Pero los populares consideran que presenta carencias que hay que solventar y también defiende que se podría dar un paso más para ampliar los servicios que presta.

«No tiene una vía de acceso segura si se llega desde la meseta, dado que hay que ir por Ujo y después dar la vuelta. Pero sobre todo -recalcó el diputado popular Pedro de Rueda- para poder llegar hasta la gasolinera, los transportistas tienen dos opciones: atravesar un río o ir por el arcén de la autopista». De ahí, remarcó, la necesidad de mejorar esta situación.

Pero además, añadió De Rueda en la comisión, este estacionamiento podría dar un paso más y convertirse en uno de esos aparcamiento seguros que promueve la UE y para los que dedica una buena cantidad de fondos a través de ayudas.

De Rueda destacó el retorno económico que generan este tipo de infraestructuras

Siguiendo ese modelo, el aparcamiento de Lena estaría abierto siempre y no sólo cuando las condiciones meteorológicas así lo determinen, Además, detalló De Rueda, este tipo de estacionamientos seguros acaban generando un importante retorno económico en el territorio. «Genera un retorno de dos a cuatro veces la inversión que se realice, además del impacto estimado en el concejo, con la creación de empleos directos e indirectos», apuntó. Sin olvidar que desde un estacionamiento de estas características se puede incluso llegar a desarrollar áreas logísticas. Esta propuesta del PP ya se votó en el Pleno de Lena, donde todos votaron a favor, salvo el PSOE. «Los socialistas dijeron entonces que la mayoría de los camiones ya tienen cocina, dormitorio y baño…», lamentó De Rueda, que achacó al «sectarismo» un posible rechazo en la comisión a su propuesta.

PSOE y Convocatoria por Asturies incidieron en que su función es la de aparcamiento de vialidad invernal para explicar su rechazo a la propuesta

La diputada Covadonga Tomé dio apoyo a la Proposición No de Ley. Recordó que este aparcamiento nació como de viabilidad invernal, pero consideró adecuado instar al Gobierno central a que se convierta en otro tipo de estacionamiento. Y Vox también apoyó la PNL. «Ya que nos hemos gastado ese dineral hagamos las modificaciones necesarias» para que no sólo «se use dos veces al año», dijo el diputado de esta formación Javier Jové.

Covadonga Tomé y Javier Jové respaldaron la proposición del PP

Por contra, emitieron voto negativo el PSOE y Convocatoria por Asturies. «Son cosas diferentes», recalcó el diputado socialista Ángel Morales. quien incidió en que el parking actual «resuelve un grave problema de seguridad». Y añadió que está dotado de baños químicos, «que se abren cuando por los temporales abre el aparcamiento». También contó que se está estudiando la posibilidad de instalar máquinas expendedoras e incluso llevar foodtrucks.

«No se ha planteado su transformación, son cosas diferentes, pensados para cosas diferentes, unos abren siempre y otros en situaciones de viabilidad invernal «, insistió.

«No es un centro de transportes que funcione todo el año, es un aparcamiento de vialidad invernal. Para ustedes nada es suficiente», recriminó, por su parte, la diputada de Convocatoria por Asturies Delia Campomanes a los populares.

Los servicios mínimos que habría de incluir si finalmente esta PNL pasa del papel a los hechos abarcarían aseos y duchas separados por sextos, además de tener que contar con agua caliente y jabón de manos gratuito, sin olvidar la limpieza de las instalaciones, y la oferta de refrigerios y bebidas disponibles 24 horas al día para poder ser adquiridas. También, cargadores para coches eléctricos.