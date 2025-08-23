El Ayuntamiento de Caso compra canoas para relanzar el uso turístico del pantano de Tanes

Fue en noviembre de 2023 cuando, tras años de lucha, se volvió a navegar en las aguas del pantano de Tanes, en el concejo ... de Caso. Previamente, el Principado instaló dos pantalanes para facilitar el acceso de las canoas que tienen que ser cautivas –no se pueden usar en otros lugares ni se pueden introducir embarcaciones de fuera– para evitar una posible contaminación. Desde entonces, opera el club de piragüismo del municipio, pero no hay una explotación lúdica que se buscaba para atraer turistas al parque natural de Redes. Hubo una empresa interesada, pero no salió adelante. Ahora, es el Ayuntamiento quien asume la responsabilidad de relanzar esta posibilidad, pero sin querer asumir una gestión directa. El alcalde, el socialista Miguel Ángel Fernández Iglesias, informó de que se ha iniciado la adquisición de varias piraguas –de tipo K1 y K2– con un gasto estimado de 28.000 euros.

¿Y qué se va a hacer con estas embarcaciones? «Queremos organizar unas jornadas de puertas abiertas, creo que podemos llamarlas así; algo que podamos mostrar a los turistas y que sea complementario al uso deportivo», manifestó el regidor. «Va a ser gratuito, para que pueda usar la piragua todo aquel que quiera. Quiero sacar este uso para adelante». También se está a la espera de poder colocar dos casetas para almacenar material –el que se hizo es insuficiente–, que se sumarían a un local que ha alquilado el Consistorio. Más problemas hay para instalar una grada junto al pantano, lo que genera malestar en el equipo de gobierno.

El alcalde deja claras sus pretensiones: «El aprovechamiento turístico de estas aguas no se me va, hago lo que haga falta. Pero que tampoco se equivoquen, el Ayuntamiento no va a disponer todo para ello».

¿Quién asumirá la gestión de la explotación turística? «El primero que quiera coger el toro por los cuernos», afirmó el regidor. Por lo pronto, esta iniciativa para impulsar el uso turístico la va a desarrollar el club deportivo de Caso. De hecho, señala que «lo mejor» para la explotación del embalse, tanto la deportiva como la lúdica, se concentre en una sola entidad. Pero el club es una organización sin ánimo de lucro. «Estamos buscando la manera; la cuestión es muy compleja», apuntó Fernández Iglesias.

Por otro lado, se están registrando algunos problemas con los pantalanes instalados en Caso. El origen es la acumulación de sedimentos que se produce, se señala en el concejo, con bruscas bajadas del nivel del agua y repentinas subidas desde el embalse de Rioseco, gracias a su sistema de bombeo. Estos restos se estancan en los rodamientos de uno de los embarcaderos y se suele atascar. No obstante, se realizan limpiezas periódicas. «En el Ayuntamiento no tenemos una persona que se dedique de forma exclusiva a realizar estas labores. En Caso no construimos pantalanes», dijo en alusión a que la responsabilidad por este problema hay que buscarla en otra administración.

El uso deportivo y turístico en el embalse de Tanes fue posible tras años de trámites administrativos y movilizaciones sociales. Finalmente, se autorizó y el Principado habilitó, con una inversión de unos 400.000 euros, un almacén para las piraguas, un habitáculo para el personal, los baños y, sobre todo, los dos pantalanes, el principal y el flotante modular. Se trata de unas instalaciones que fueron ejecutadas por Tragsa. En total, se ofrecen siete kilómetros navegables, desde Coballes hasta la compuerta del embalse de Caso.