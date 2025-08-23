El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Piragüistas en uno de los pantalanes en el embalse de Tanes, en Caso. Jesús Manuel Pardo

El Ayuntamiento de Caso compra canoas para relanzar el uso turístico del pantano de Tanes

El alcalde anuncia una serie de actividades gratuitas para atraer visitantes al concejo. «El aprovechamiento lúdico no se va a perder»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Caso

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:49

Fue en noviembre de 2023 cuando, tras años de lucha, se volvió a navegar en las aguas del pantano de Tanes, en el concejo ... de Caso. Previamente, el Principado instaló dos pantalanes para facilitar el acceso de las canoas que tienen que ser cautivas –no se pueden usar en otros lugares ni se pueden introducir embarcaciones de fuera– para evitar una posible contaminación. Desde entonces, opera el club de piragüismo del municipio, pero no hay una explotación lúdica que se buscaba para atraer turistas al parque natural de Redes. Hubo una empresa interesada, pero no salió adelante. Ahora, es el Ayuntamiento quien asume la responsabilidad de relanzar esta posibilidad, pero sin querer asumir una gestión directa. El alcalde, el socialista Miguel Ángel Fernández Iglesias, informó de que se ha iniciado la adquisición de varias piraguas –de tipo K1 y K2– con un gasto estimado de 28.000 euros.

