Adrián Barbón interviniendo en la Cuesta Vindoria E. C.

Barbón honra a los ocho asesinados en la Cuesta Vindoria, en Langreo

Junto al monolito que les rinde tributo, Barbón volvió a recordar que «sabemos que fueron asesinados aquí, pero no tenemos un lugar para llorar. No sabemos dónde están».

M. Varela

Langreo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

El PSOE rindió este miércoles un sentido homenaje, como cada 26 de noviembre, a las cinco mujeres (una de ellas embarazada) y tres hombres que ... fueron trasladados de madrugada desde la cárcel de La Pontona, en Laviana, en una camioneta y ejecutados en la Cuesta Vindoria, en Langreo, por las tropas nacionales, en 1937, «por ser leales a la legalidad constitucional». Como ocurre desde hace muchos años, el secretario general de los socialistas asturianos y presidente del Principado, Adrián Barbón, acompañado del presidente vitalicio Pablo García, acudió a honrar a los ocho asesinados, «algunos con una crueldad enorme», en la Cuesta Vindoria, en Langreo. Junto al monolito que les rinde tributo, Barbón volvió a recordar que «sabemos que fueron asesinados aquí, pero no tenemos un lugar para llorar. No sabemos dónde están».

