¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una patrulla de la Policía Nacional.

Buscan a un menor de edad en Mieres desaparecido desde ayer

Fue visto por última vez a la salida del instituto

E. C.

Mieres

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:33

La Policía Nacional busca a un menor de edad desaparecido en Mieres desde este jueves, 16 de octubre. El joven fue visto por última vez caminando en dirección a Santullano sobre las 15 horas. Su familia lo describe como un un joven alto, delgado, de cabello liso con mechas rubias y ojos marrones. Llevaba puesto un pantalón de camuflaje, sudadera gris, camiseta negra y su mochila de clase, también de color negro.

Sus padres notaron su ausencia y que «algo iba mal» cuando «no llegó a casa a la hora de siempre, entre las 14.45 y 14.50 horas», unos quince minutos después de su salida del instituto. Las autoridades empezaron a buscarlo por la localidad en coche desde la tarde del jueves.

Tras ponerse en contacto con compañeros y amigos, supieron que se desvió de su camino habitual. Para cualquier información, la familia pide que se pongan en contacto con la policía.

