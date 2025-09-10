Cadasa mejora la seguridad en la potabilizadora de Rioseco

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha adjudicado por 266.200 euros las obras de mejora de la seguridad en la estación de tratamiento ... de agua potable (ETAP) de Rioseco, en el concejo de Sobrescobio. La empresa langreana Metal Bellido Hermanos, ubicada en el polígono de La Moral, se encargará de ejecutar los trabajos. El plazo de ejecución de los mismos es de cinco meses. Se trata de una segunda licitación al quedar desierta la primera en abril de 2024.

El proyecto, que pretende reforzar la protección en las operaciones que se desarrollan en la instalación, incluye la sustitución de varios accesos verticales por escaleras normalizadas dotadas de protección circundante y plataformas de descanso, en siete zonas diferentes de trabajo.

Además, se crearán nuevos pasos y se colocarán barandillas. Se corregirán así deficiencias localizadas en la Evaluación de Riesgos Laborales que detectó la existencia de ciertas necesidades en los accesos e instalaciones existentes para su adecuación a la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. La planta de tratamiento ubicada en Rioseco lleva en funcionamiento desde 1984. Está construida aguas abajo del embalse del mismo nombre sobre el río Nalón y cuenta con una capacidad de tratamiento de 3,2 metros cúbicos por segundo.

El pasado año suministró 55,46 millones de metros cúbicos de agua tratada a los ayuntamientos consorciados y a las principales industrias de la zona central. En este aspecto cabe destacar que a nivel industrial Arcelor y a nivel doméstico Gijón consumen el 49,8% del agua de Asturias.

Estas obras se enmarcan en el plan de inversiones 2022-2032 de Cadasa, dotado con 169,4 millones, que tiene como objetivo garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes a los municipios e industrias del área central y de la costa occidental de Asturias, así como ampliar el servicio a nuevas localidades, de acuerdo con el Plan Director de Abastecimiento del Principado.

Ampliación

Estos trabajos se desarrollarán al tiempo que Cadasa está elaborando el documento de licitación de la ampliación de la Estación de Tratamiento de Aguas (ETAP).

La previsión es que el anteproyecto estará listo en doce meses una vez sea adjudicado el contrato. Se estima que la obra podría costar alrededor de 14,5 millones de euros. Y se baraja el inicio de los trabajos en 2027.

La actuación programada incluye la ampliación de las instalaciones con la construcción de una nueva línea para aumentar la capacidad de tratamiento de agua y la de un nuevo depósito, complementario del de Celles. También se habilitará un laboratorio central y se modernizará la planta actual, que fue construida en 1982 por Confederación Hidrográfica, con nueva tecnología.

La ampliación se ejecutará en los terrenos de la antigua piscifactoría, desmantelada y demolida por Cadasa que invirtió en estos trabajos 1.194.270 euros. Dicha piscifactoria tenía una concesión de caudal de 1.000 litros por segundo.