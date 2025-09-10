El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen aérea de la potabilizadora de agua de Rioseco, ubicada a los pies del embalse de dicha localidad. E. C.

Cadasa mejora la seguridad en la potabilizadora de Rioseco

Los trabajos tienen un coste de 266.200 euros y serán ejecutados por la empresa langreana Metal Bellido Hermanos durante cinco meses

Marta Varela

Rioseco

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:55

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha adjudicado por 266.200 euros las obras de mejora de la seguridad en la estación de tratamiento ... de agua potable (ETAP) de Rioseco, en el concejo de Sobrescobio. La empresa langreana Metal Bellido Hermanos, ubicada en el polígono de La Moral, se encargará de ejecutar los trabajos. El plazo de ejecución de los mismos es de cinco meses. Se trata de una segunda licitación al quedar desierta la primera en abril de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  3. 3 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  4. 4 Descarrila un tren de Feve en Gijón al arrollar a una vaca preñada
  5. 5

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  6. 6 Fallece a los 72 años el arquitecto asturiano Juan José Braña Díaz
  7. 7 Alarma en el barrio de Laviada, en Gijón, al sorprender a un ladrón entrando en un piso
  8. 8 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  9. 9 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  10. 10 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cadasa mejora la seguridad en la potabilizadora de Rioseco

Cadasa mejora la seguridad en la potabilizadora de Rioseco