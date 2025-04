Una carta no entregada en la dirección correcta termina en una estafa de 600 euros, en El Entrego

Los pequeños núcleos rurales samartiniegos llevan años luchando para no perder servicios esenciales, es complicado, por ejemplo, contar con una recogida de basura constante, y ... ahora estas complicaciones parecen alcanzar también al servicio de Correos. «Las cartas no llegan y si lo hacen llegan en otro domicilio e incluso algunas aparecen en el pueblo de al lado». Son las palabras de los vecinos del pueblo entreguín de Arbejil sobre una situación que sufren desde hace varios meses.

Alberto Fuente vive en este pequeño pueblo y confirma que «estamos teniendo problemas con el reparto postal desde hace meses. Esperamos por cartas que no llegan nunca, y que tememos que se hayan perdido». «No siempre nos llegan las cartas que esperamos», explica. En algunas ocasiones, son los vecinos los que acuden a la oficina de correos central ubicada en la localidad de El Entrego a preguntar por cartas que están esperando. «En algunas ocasiones están en la oficina y nos las entregan, pero no es lógico, tendrían que llegar a nuestras casas como les ocurre a la casi totalidad de personas», apunta Fuente.

Esta circunstancia ha comenzado a crear trastornos graves a estos vecinos. El último problema ha sido una presunta estafa de cerca de 600 euros a través de una tarjeta de crédito de una gran superficie que nunca llegó al titular. Mientras esperaba por ella, «le llegó un cargo por una compra de casi 600 euros que hicieron con la tarjeta de crédito que había solicitado, y que nunca le llegó». El afectado tuvo que ponerse de inmediato en contacto con el establecimiento que le dispensó la tarjeta para comunicarles que él no había realizado esa compra. Según relatan los propios vecinos, «creemos que se entregó en otro lugar, porque al pueblo no llegó, ni tampoco a otras casas más abajo donde en ocasiones quedan las cartas». La víctima cree que podrá recuperar ese dinero, lleva varias semanas gestionando la reclamación, pero lo sucedido muestra su «indefensión».

No son estos los únicos vecinos del concejo que reclaman mejoras en este servicio, en la localidad de Blimea llevan más de un año quejándose del «grave deterioro» que sufre el servicio con retrasos en las entregas tanto de comunicaciones como de paquetes postales, que en ocasiones es de varios días.

En ambos casos los vecinos apuntan a que estos fallos se deben a la falta de personal. «Hay pocos carteros, y no llegan a todos los sitios». La solución inmediata que han adoptado es reclamar por escrito estos fallos en el servicio, «esperamos que sirva para algo porque Correos no puede abandonar los pueblos es un servicio esencial que no estamos dispuestos a perder», explican desde Arbejil.