Los clubes deportivos plantan pinos en la estación de Pajares para disfrutar todo el año

Cuidar el entorno de la estación lenense de Valgrande-Pajares lleva once años siendo una de las máximas de los clubes deportivos que organizan anualmente ... una jornada de limpieza y plantación de árboles previa al comienzo de la temporada invernal. Actividad que busca un cuidado medioambiental de la zona.

Este sábado se volvió a cumplir con esta misión medioambiental que busca además concienciar a los jóvenes esquiadores de «la importancia de cuidar el medio dónde ellos se divierten, entrenan, reciben sus clases», explican desde la organización de este evento.

En torno a un centenar de personas acudieron a la cita Pajares en Verde. Había familias con niños pequeños que disfrutaron de una forma diferente de la estación invernal y comprendieron la importancia de cuidar las pistas que cubrirá la nieve para que puedan disfrutar de su deporte favorito. Una actividad matinal de la que todos disfrutaron y que quedaron emplazados para el año que viene, ahora lo que esperan desde estos clubes deportivos es que la próxima temporada de esquí sea buena y se pueda disfrutar de una estación que tanto cuidan.

Al frente de esta acción medioambiental que llevó a plantar un centenar de pinos en la zona baja de la pista del Tubo han estado los clubes Ski Club Elit Mirios, Club Cuitu Negru, Pajares Ski Club, Club Alpino Peñaubiña y Club Camposki, con la colaboración de la propia estación lenense. Todos buscan compaginar la actividad turística y deportiva, tanto la invernal como la que en los últimos años se desarrolla en verano, con la conservación del paisaje natural de la zona.