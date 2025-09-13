Los clubes deportivos plantan pinos en la estación de Pajares para disfrutar todo el año
Cerca de un centenar de personas, entre ellos muchos niños, participaron en esta actividad, en la parte más baja de la pista del Tubo
Marta Varela
Valgrande-Pajares
Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:03
Cuidar el entorno de la estación lenense de Valgrande-Pajares lleva once años siendo una de las máximas de los clubes deportivos que organizan anualmente ... una jornada de limpieza y plantación de árboles previa al comienzo de la temporada invernal. Actividad que busca un cuidado medioambiental de la zona.
Este sábado se volvió a cumplir con esta misión medioambiental que busca además concienciar a los jóvenes esquiadores de «la importancia de cuidar el medio dónde ellos se divierten, entrenan, reciben sus clases», explican desde la organización de este evento.
En torno a un centenar de personas acudieron a la cita Pajares en Verde. Había familias con niños pequeños que disfrutaron de una forma diferente de la estación invernal y comprendieron la importancia de cuidar las pistas que cubrirá la nieve para que puedan disfrutar de su deporte favorito. Una actividad matinal de la que todos disfrutaron y que quedaron emplazados para el año que viene, ahora lo que esperan desde estos clubes deportivos es que la próxima temporada de esquí sea buena y se pueda disfrutar de una estación que tanto cuidan.
Al frente de esta acción medioambiental que llevó a plantar un centenar de pinos en la zona baja de la pista del Tubo han estado los clubes Ski Club Elit Mirios, Club Cuitu Negru, Pajares Ski Club, Club Alpino Peñaubiña y Club Camposki, con la colaboración de la propia estación lenense. Todos buscan compaginar la actividad turística y deportiva, tanto la invernal como la que en los últimos años se desarrolla en verano, con la conservación del paisaje natural de la zona.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.