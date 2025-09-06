El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Edición pasada de las fiestas de El Carbayu, en Langreo M. V.

Comienza con flores la fiesta de El Carbayu en Langreo

Juan Fombella, de Cerámicas del Nalón, leerá el pregón este lunes, antes de nombrar Langreano de Honor a Ramón Secades

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

El Carbayu

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:12

Este fin de semana se celebra en Langreo las fiestas en honor a su patrona, el momento del año en que los vecinos suben ... hasta El Carbayu llenarlo de música y ambiente. Unos festejos que, además, están declarados como de Interés Turístico Regional.

