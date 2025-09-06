Comienza con flores la fiesta de El Carbayu en Langreo

Este fin de semana se celebra en Langreo las fiestas en honor a su patrona, el momento del año en que los vecinos suben ... hasta El Carbayu llenarlo de música y ambiente. Unos festejos que, además, están declarados como de Interés Turístico Regional.

Todo comienza con una ofrenda floral en el pueblo de Pampiedra este domingo. A las 12 horas, se celebra un pequeño acto en memoria a los canteros, mientras que una hora después es el barrenazu con la presencia de varias autoridades invitadas y la música de gaita y tambor de acompañamiento.

Poco después da comienzo la sesión vermú, con la participación de El Carru'l País. De tarde, a las 18 horas, habrá animación infantil de Xaleinos Events, con juegos y una Holi Party (polvos de colores), por lo que la sociedad de festejos recomienda a los padres llevar ropa de cambio. A las 19.30 horas habrá una actuación de la Escuela de Baile ¿Bailamos?

La primera verbena arrancará a las 22.30 horas con el DJ Vas Bailar y la grande comenzará a medianoche, con la orquesta Cuarta Valle.

El día de la fiesta mayor será este lunes con la diana floreada a las 11.30 horas, además de la bendición del ramu acompañada por el Grupo Reija.

Le tocará leer el pregón a Juan Fombella Villaverde, de Cerámicas del Nalón, puesto que en la edición anterior la familia fue nombrada Langreana de Honor. Este premio recayó este año en Ramón Secades, quien durante muchos años fue presidente del Club de Fútbol San Esteban de Ciaño.

La misa cantada de las 13 horas contará con la participación de la Agrupación Coral El Carmen José León Delestal. Será el momento en que los langreanos llevarán sus peticiones a la Virgen de Nuestra Señora de El Carbayu. A las 13.45 horas comenzará la procesión de la imagen con las bandas de música de Langreo y Conceyu Llangreu, además del Grupo Reija.

La comida en el campu para llenar el estómago y seguir con la fiesta comenzará a las 15 horas, donde cada vecino podrá traerse su propia comida casera. Además de que se contará con la música de fondo de la Charanga Picante, de Gijón.

A lo largo de toda la tarde se sucederán varias actuaciones, a partir de las 16 horas, cuando volverá a tocar el Grupo Reija. Una hora después, le seguirá la cantante Mina Longo. La subasta del ramu de las fiestas será a partir de las 18.30 horas y el juego del Bingo Llocu a las 18.45 horas.

El Trío Nostalgias retomará el turno de actuaciones y amenizará la velada hasta el comienzo de las verbenas que cierran la fiesta. La primera comenzará con a las 22.30 horas con el Dj Vas Bailar, que abrirá escenario, a la medianoche, a Marco Discoteca y Dani Parrondo.