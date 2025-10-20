El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las calles en El Entrego donde se reparará el pavimento E.C.

Comienzan las obras para pavimentar varias calles de El Entrego por 148.000 euros

Los trabajos se centrarán en la avenida del Nalón y las calles de Albéniz y Los Ángele

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

El Entrego

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:52

Comenta

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio anuncia el inicio, el próximo miércoles, de las obras de pavimentación de la avenida del Nalón ... y las calles de Albéniz y Los Ángeles, en El Entrego. La obra se ejecuta con cargo a una partida económica de 148.320 euros del remanente de tesorería de 2024, acordado entre PSOE, IU y Arranca San Martín, y un plazo de ejecución de dos meses.

