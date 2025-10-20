Comienzan las obras para pavimentar varias calles de El Entrego por 148.000 euros

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio anuncia el inicio, el próximo miércoles, de las obras de pavimentación de la avenida del Nalón ... y las calles de Albéniz y Los Ángeles, en El Entrego. La obra se ejecuta con cargo a una partida económica de 148.320 euros del remanente de tesorería de 2024, acordado entre PSOE, IU y Arranca San Martín, y un plazo de ejecución de dos meses.

Los trabajos tienen como finalidad reparar un pavimento deteriorado y con baches que precisa de una intervención global, «para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial, en dos calles céntricas de la localidad con importante densidad de tráfico, y en una tercera más apartada que da acceso al colegio Sagrada Familia», señaló el concejal de Urbanismo, Jairo García.

Las obras requieren de la supresión temporal de plazas de estacionamiento que serán compensadas con un aparcamiento provisional que se habilitará en el parque de La Laguna, en el paseo por el lateral que discurre paralelo al río, que estará convenientemente señalizado. De igual modo, el Ayuntamiento emplaza a los conductores a utilizar el aparcamiento del polideportivo de El Entrego, próximo a los viales que se van a reformar.

«Instamos a los conductores a que hagan uso de estos aparcamientos en los aledaños en tanto se llevan a cabo los trabajos, y pedimos comprensión a la ciudadanía por unas molestias inevitables en una intervención necesaria e importante que va a entrañar una mejora sustancial de estos viales», aseguró el edil. Está previsto actuar en más calles y caminos del municipio, se indicó.