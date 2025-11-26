El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miembros de la Brigada de Salvamento Minero y Julio García con el cartel anunciador de la concentración de este viernes M. V.

Concentración en apoyo a la Brigada Minera este viernes a las seis de la tarde en el Pozo Fondón

El evento está organizado por un langreano Julio García Terente bajo el lema: Ningún minero queda dentro. Salvar a la Brigada.

M. Varela

Langreo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:15

Mientras la solución definitiva al impago de las horas extras que en los últimos cinco años realizaron los brigadistas mineros, en la sede de la ... Brigada no dejan de llegar apoyos de vecinos particulares, antiguos mineros, partido políticos y ayuntamientos. Los propios brigadistas reconocen que están desbordados por tantas muestras de afecto, pero se sienten pesimistas después de la reunión mantenida este miércoles con representantes sindicales y de Hunosa en la que no hubo solución al impago de las extras, ni compromiso de presentar un plan sobre el futuro de la brigada. Hunosa por su parte reitera que su intención nunca ha sido desmantelar este cuerpo de rescate de élite, y han convocado cuatro plazas de brigadistas y un conductor para intentar disminuir la carga de trabajo actual.

