La Brigada de Salvamento Minero sigue sin solución: «El día 8 ya no estaremos»

De momento no hay solución para la Brigada de Salvamento Minero y quedan solo once días para que digan basta: «El día ocho ya ... no estaremos». Los sindicatos y los miembros de la Brigada de Salvamento Minero (con sede en el Pozo Fondón de Langreo) se han reunido este miércoles en la sede central de Hunosa en Oviedo. Un encuentro que han calificado de «decepcionante» al no lograr «una solución firme». No quieren, dicen, que se desvíe el problema, que para ellos radica en la deuda de las de 9.000 horas extras acumuladas en los últimos cinco años y que no les han sido abonadas. «Solo nos dicen que están trabajando en buscar una solución», explicaba el portavoz de los brigadistas, Óliver Suárez, quien agregaba que otra de las propuestas que se les trasladó es que «van a contratar a cinco personas para que se vayan formando, pero eso no arregla las horas extras». Por eso su postura es clara: «A las doce de la noche del 7 de diciembre dejará de funcionar la Brigada».

La desaparición de la Brigada de Salvamento Minero podría, de cumplirse esa frase, estar cerca. Los brigadistas reclamaron el pago de las horas extras generadas en los últimos años, un total de 9.000. «Intentamos por todos los medios alcanzar un acuerdo con la empresa, buscar un equilibrio, pero es imposible», añade Suárez. Esas horas se deben a que, al ser pocos trabajadores, 19 en total, tienen doblar muchos turnos; cuando un equipo sale a atender una emergencia, otro retén se tiene que trasladar a la base, que nunca puede estar sin personal. Lo que además imposibilita que puedan disfrutar esas horas extras en días de descanso. Acusan a la empresa de «tensar la cuerda de manera unilateral» hasta que los 19 integrantes de la Brigada presentaron su renuncia.

Hunosa lo considera «un servicio de máxima importancia»

Por su parte, Hunosa, como ya trasladó el pasado jueves día 20 de noviembre, «niega con rotundidad que exista voluntad alguna de desmantelar un servicio que considera de máxima importancia». La empresa reitera su compromiso para garantizar no solo la continuidad sino también la potenciación de un cuerpo compuesto en su totalidad por trabajadores de la compañía.

La hullera asegura estar trabajando para solucionar el problema generado por horas extra realizadas por sus efectivos. Fruto de ese trabajo, apuntan que «la empresa acaba de abrir una convocatoria interna de empleo para incorporar cinco nuevos componentes de la brigada (cuatro brigadistas y un conductor-rescatista), de acuerdo con las necesidades de un servicio que permanece operativo 24 horas los 7 días de la semana».

Tras la reunión de esta mañana con las centrales sindicales, la dirección de la empresa apunta que «continuará manteniendo conversaciones para alcanzar un acuerdo».