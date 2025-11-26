El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Conflicto en Asturias

La Brigada de Salvamento Minero sigue sin solución: «El día 8 ya no estaremos»

«Dicen que van a contratar a cinco personas para que se vayan formando, pero eso no arregla las horas extras», dicen los brigadistas tras la reunión con Hunosa

Marta Varela

Marta Varela

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:33

De momento no hay solución para la Brigada de Salvamento Minero y quedan solo once días para que digan basta: «El día ocho ya ... no estaremos». Los sindicatos y los miembros de la Brigada de Salvamento Minero (con sede en el Pozo Fondón de Langreo) se han reunido este miércoles en la sede central de Hunosa en Oviedo. Un encuentro que han calificado de «decepcionante» al no lograr «una solución firme». No quieren, dicen, que se desvíe el problema, que para ellos radica en la deuda de las de 9.000 horas extras acumuladas en los últimos cinco años y que no les han sido abonadas. «Solo nos dicen que están trabajando en buscar una solución», explicaba el portavoz de los brigadistas, Óliver Suárez, quien agregaba que otra de las propuestas que se les trasladó es que «van a contratar a cinco personas para que se vayan formando, pero eso no arregla las horas extras». Por eso su postura es clara: «A las doce de la noche del 7 de diciembre dejará de funcionar la Brigada».

