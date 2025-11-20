Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas

«Nadie se queda dentro». Con ese compromiso lleva trabajando desde 1912 la Brigada Central de Salvamento Minero, que ha intervenido en algunas de ... las tragedias más dolorosas de los últimos tiempos, del accidente de Cerredo al rescate del pequeño Julen en un pozo de Totalán (Málaga). Diecinueve brigadistas que acaban de solicitar la renuncia a su puesto tras acumular más de 9.000 horas extraordinarias impagadas y «años de incumplimientos laborales», según ha denunciado CC OO. Los miembros de la Brigada reclaman, además, la vuelta a sus puestos originales, ya que su pertenencia a la brigada es voluntaria.

Según ha informado CC OO de Industria a través de una nota de prensa, los brigadistas han lamentado el «abandono total del cuerpo» por parte de Sepi y de la dirección de Hunosa, al no dotarlo de una plantilla suficiente, incumplir los acuerdos laborales y salariales que vienen rigiendo desde hace años por sus estatutos y por «favorecer, de facto, su desmantelamiento paulatino al no existir relevo generacional».

Se refieren los integrantes a la falta de cobro de «miles» de horas extra que han venido acumulando a lo largo de los años por doblar turnos para garantizar la prestación de sus servicios ante la «falta de personal». Y «esta falta de personal se ha resuelto a costa de la acumulación de miles de horas extraordinarias que ahora la empresa se niega a abonar, pretendiendo compensarlas por descansos», denuncian desde CC OO.

La Brigada Central de Salvamento Minero, fundada en 1912 y gestionada por la Asociación de Salvamento de Minas (ASM) que agrupa a diversas empresas mineras encabezadas por la hullera pública, mantiene un servicio de asistencia presencial 24 horas día, siete días a la semana, ante posibles emergencias en espacios industriales y otros equipamientos.

También ofrece asesoramiento y formación especializada en trabajos en espacios confinados y en atmósferas explosivas, microvoladuras o extinción de incendios, entre otros y colabora habitualmente con otros organismos como Protección Civil (112), Bomberos de Asturias, Guardia Civil o la Unidad Militar de Emergencias.

El sindicato recuerda que el pasado mes de marzo, los brigadistas del Pozu Fondón «fueron los primeros en intervenir» en el accidente de la mina de Cerredo, donde recuperaron el cuerpo de cinco mineros fallecidos y rescataron a cuatro heridos.