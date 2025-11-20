El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
Integrantes de la Brigada de Salvamento Minero, en Cerredo. Damián Arienza

Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas

Denuncian el «total abandono del cuerpo» por parte de Sepi y Hunosa y su «paulatino desmantelamiento»

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

«Nadie se queda dentro». Con ese compromiso lleva trabajando desde 1912 la Brigada Central de Salvamento Minero, que ha intervenido en algunas de ... las tragedias más dolorosas de los últimos tiempos, del accidente de Cerredo al rescate del pequeño Julen en un pozo de Totalán (Málaga). Diecinueve brigadistas que acaban de solicitar la renuncia a su puesto tras acumular más de 9.000 horas extraordinarias impagadas y «años de incumplimientos laborales», según ha denunciado CC OO. Los miembros de la Brigada reclaman, además, la vuelta a sus puestos originales, ya que su pertenencia a la brigada es voluntaria.

