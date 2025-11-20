La respuesta de Hunosa: «No hay voluntad de desmantelar la Brigada de Salvamento Minero»

Hunosa acaba de asegurar que «no hay voluntad de desmantelar» la Brigada Central de Salvamento Minero después de que 19 de los 21 integrantes ... de este cuerpo de emergencias histórico hayan solicitado la renuncia a su puesto tras acumular más de 9.000 horas extraordinarias impagadas y «años de incumplimientos laborales», lo que supondría su desaparición.

«Hunosa considera de máxima importancia el servicio que presta la Brigada Central de Salvamento Minero, cuya plantilla está íntegramente formada por trabajadores de la compañía, y desmiente que exista cualquier voluntad de desmantelar el servicio», aseguró a través de un comunicado. «Por el contrario, la empresa subraya su firme compromiso para garantizar su continuidad, reconociendo tanto su papel histórico como su aportación imprescindible a la protección de los trabajadores y de la sociedad civil, no solo en el ámbito de la minería, sino también en múltiples escenarios donde se requiere intervención especializada».

La empresa añade que «la Brigada Central de Salvamento Minero ha extendido sus servicios en los últimos años, ampliando sus funciones más allá de las labores de rescate en entornos subterráneos e incorporando, entre otras, actividades de formación técnica y operativa dirigidas a profesionales de distintos sectores». Y asegura que «esta diversificación ha permitido ampliar su campo de actuación y garantizar el futuro de la Brigada, reforzando su utilidad social y asegurando la continuidad de un servicio esencial», por lo que «Hunosa está trabajando en la solución para que el cuerpo de seguridad siga prestando un servicio de 24 horas los 7 días de la semana».

Los miembros de la Brigada denuncian, por su parte, el «abandono total del cuerpo» por parte de Sepi y de la dirección de Hunosa al no dotarlo de una plantilla suficiente, incumplir los acuerdos laborales y salariales que vienen rigiendo desde hace años por sus estatutos y por «favorecer, de facto, su desmantelamiento paulatino al no existir relevo generacional».

Se refieren los integrantes a la falta de cobro de «miles» de horas extra que han venido acumulando a lo largo de los años por doblar turnos para garantizar la prestación de sus servicios ante la «falta de personal». «Esta falta de personal se ha resuelto a costa de la acumulación de miles de horas extraordinarias que ahora la empresa se niega a abonar, pretendiendo compensarlas por descansos», cargan.