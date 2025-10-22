La Confederación mejora la desembocadura del arroyo La Camperona, en San Martín

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado los trabajos de conservación y mantenimiento en la desembocadura del arroyo samartiniego de La Camperona, en Carrocera, al ... río Nalón.

Estos trabajos se realizan en el marco del Convenio firmado con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipal, en el que se contempla una inversión de 160 000 euros durante 4 años. Desde que comenzaron las actuaciones, el 1 de julio de 2024, se han invertido 32 079 euros.

Las actuaciones se ejecutan a lo largo de un tramo de aproximadamente 30 metros, y cuentan con un presupuesto inicial de 9000 euros. Las labores principales consisten en la retirada de sedimentos y vegetación acumulados en el cauce, con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce en su desembocadura.

Todas estas actuaciones complementan los trabajos realizados desde 2022 en el ámbito rural de los cauces del término municipal de San Martín del Rey Aurelio antes de la firma del convenio.