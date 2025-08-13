El consejero Ovidio Zapico resalta que ha gastado 18,5 millones en la cuenca del Nalón en dos años

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, destacó este miércoles que su departamento ha invertido en los dos primeros ... años de legislatura 18,5 millones en la cuenca del Nalón, con obras ejecutadas o iniciadas ya en cinco concejos: Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso.

Zapico visitó uno de los grandes proyectos de la consejería para esta zona: una promoción de 60 viviendas en La Felguera que se destinarán a alquiler asequible y que cuentan con un presupuesto de 8.040.140 euros. Otras actuaciones destacadas son la entrega de cinco pisos en Sobrescobio o el próximo inicio de la construcción, en septiembre, de otras 48 en Pola de Laviana, tras obtener el pasado lunes la licencia de obra correspondiente.

Respecto a la obra que está desarrollando en la calle El Llugarín de La Felguera, en una parcela de 4.130 metros cuadrados, Zapico ha explicado que obedece una petición expresa que el Ayuntamiento trasladó a la consejería en la primera reunión entre ambas administraciones al inicio de legislatura, ante la falta de vivienda a precio asequible en el concejo. En este sentido, el consejero ha recordado que La Felguera es uno de los 16 distritos en los que trabaja la consejería para que sean declarados zonas tensionadas.

El nuevo edificio, que visitó junto con el alcalde, Roberto García, constará de dos portales que darán acceso a 60 viviendas, repartidas en seis plantas. El portal A de la calle Dolores Ibárruri constará de 25 viviendas mientras que el portal B, de la calle El Llugarín, tendrá 35.

Habrá cinco pisos de un dormitorio, 50 de dos y otras cinco de tres. Además, cinco de las viviendas de dos habitaciones se destinarán a personas de movilidad reducida. Los inmuebles dispondrán, además, de trastero y plazas de garaje.

Durante la visita, Zapico hizo hincapié en la importancia de construir vivienda pública también para mejorar la demografía: «Yo me presenté a las últimas elecciones con un lema que decía 'Por un millón de razones', refiriéndonos a ese millón de habitantes que Asturias estaba en riesgo de perder. Hoy vemos cómo gracias a la buena marcha de la economía superamos el millón quince mil habitantes, lo que debe significar un mayor compromiso con la vivienda pública»

El PSOE en el concejo quiso ser el contrapunto a esta visita. Reclamó a Zapico la regeneración urbana de esa zona de Langreo con el Plan Especial del barrio del Puente. Desde esta agrupación se recuerda que, con la finalización del soterramiento, «una obra histórica desbloqueada y ejecutada por gobiernos socialistas, la gran asignatura pendiente para completar la transformación de la ciudad es el PERI del Puente».

«No hablamos de un proyecto más, sino de una actuación clave para dignificar el barrio, cerrar heridas urbanas y ofrecer nuevas oportunidades a sus vecinos», manifestó Javier Castro, portavoz del Grupo municipal socialista. «Exigimos a la consejería de Ovidio Zapico que actúe ya sin más excusas ni demoras, y ponga en marcha los pasos necesarios para hacer realidad un proyecto que lleva años esperando y que debe iniciarse cuanto antes para cumplir con el barrio del Puente y con todo el concejo».