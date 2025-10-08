El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parte de los patronos del MUMI analizando la propuesta de la nueva directora Marta Varela

Cristina Cantero, directora del Museo Etnográfico del Oriente propuesta para dirigir el Museo de la Minería

El proceso, que cuenta con el rechazo sindical, exige un periodo de 10 días para posibles alegaciones

Marta Varela

El Entrego

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:39

Comenta

El Museo de la Minería y la Industria de Asturias (MUMI), ubicado en la localidad samartiniega de El Entrego, ultima el proceso para nombrar a ... su nuevo director. Este miércoles, el patronato que dirige los pasos del primer museo minero asturiano, presidido por la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Vanessa Gutiérrez, aprobó el nombre del que previsiblemente será su directora los próximos cinco años.

