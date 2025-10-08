Cristina Cantero, directora del Museo Etnográfico del Oriente propuesta para dirigir el Museo de la Minería

El Museo de la Minería y la Industria de Asturias (MUMI), ubicado en la localidad samartiniega de El Entrego, ultima el proceso para nombrar a ... su nuevo director. Este miércoles, el patronato que dirige los pasos del primer museo minero asturiano, presidido por la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Vanessa Gutiérrez, aprobó el nombre del que previsiblemente será su directora los próximos cinco años.

Una aprobación por mayoría, ya que las reticencias que los sindicatos mineros habían puesto semanas atrás, en las que llegaron a hablar de presuntas «irregularidades», llevaron a que no aprobasen la candidata propuesta: Cristina Cantero, la hasta ahora directora del Museo Etnográfico del Oriente . El procedimiento requiere que la candidata propuesta se someta a diez días para que el resto de candidatos puedan presentar alegaciones.

Así lo confirmaba Gutiérrez: «La comisión de valoración nos ha propuesto un nombre que ha sido aceptado por mayoría del Patronato». De no haber alegaciones, o cuando las que haya sean atendidas, «daremos a conocer el nombre de la persona que dirigirá el museo».

Respecto a las dudas de los dos sindicatos mineros, CC OO y UGT, la consejera quiso matizar que «desde la comisión de valoración se explicó al resto del patronato todo el procedimiento, hubo cuestiones que necesitaron algunas puntualizaciones que nos trasladaron y todas las cuestiones quedaron resueltas». La reunión del patronato tuvo lugar este miércoles por espacio de una hora aproximadamente en la sede entreguina del propio museo.

A dicha plaza se presentaron 44 candidatos, doce fueron admitidos, sólo tres eran hombres. Cuatro fueron los elegidos para la fase final, que ahora está a punto de concluir con un nuevo nombramiento. Significará el relevo del actual director, Santiago González Romero, que habría comunicado personalmente hace varios meses su intención de abandonar el cargo. Quien dirige el museo minero desde su creación, en 1987, así como la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, situada en la Quinta Guadalupe de Colombres, donde permanecerá como director.