La historiadora y antropóloga Cristina Cantero, nueva directora del Museo de la Minería y la Industria de Asturias

La historiadora y antropóloga Cristina Cantero ha sido designada nueva directora del Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI) ubicada ... en EL Entrego. La noticia, que fue adelantada por EL COMERCIO a finales del mes de octubre, se da a conocer este jueves una vez desestimadas las alegaciones presentadas por otros candidatos La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, como presidenta de la fundación Fundatec-MUMI que gestiona las instalaciones, se ha reunido esta mañana con Cantero, tras su incorporación. La profesional ha sido la persona elegida en el proceso de selección abierto para cubrir la vacante que dejó la jubilación de Santiago González Romero, quien dirigió el museo durante 31 años y lideró sus principales líneas de desarrollo.

Al proceso concurrieron 44 personas, una cifra que confirma el interés y el prestigio del equipamiento dentro del ámbito patrimonial e industrial. La amplia y diversa participación de candidaturas refleja la proyección del MUMI como espacio cultural, educativo y turístico de primer orden, inmerso ahora en una nueva etapa orientada a fortalecer su modernización y su difusión, ajustada a los valores e intereses de la sociedad contemporánea.

Esta renovación se alinea con otras iniciativas impulsadas recientemente por Cultura para preservar y poner en valor el legado minero, como la creación de la Cátedra de la Cultura Minera en colaboración con la Universidad de Oviedo, orientada a profundizar en la investigación, la memoria histórica y los trabajos para la declaración de la cultura minera como Bien de Interés Cultural (BIC).

Especializada en patrimonio y museología

Cristina Cantero, licenciada en Historia y con formación en Antropología Social y Cultural, es especialista en interpretación y gestión del patrimonio, con una consolidada trayectoria en el ámbito museístico. Hasta ahora ejercía como directora técnica del Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, en Porrúa (Llanes), donde lideró una etapa de renovación basada en los principios de la nueva museografía y de la museología crítica.

Cofundadora de la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico (Asape), ha trabajado en proyectos museológicos y museográficos para distintos equipamientos, además de integrar comités científicos como el de la candidatura de la cultura sidrera asturiana a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Es autora de diversas publicaciones sobre patrimonio y etnohistoria y ha redactado documentos estratégicos para la gestión de bienes etnológicos, como el dedicado a hórreos y paneras. También ha colaborado con instituciones de referencia como el Muséu del Pueblu d'Asturies, la Fundación Archivo de Indianos y el Instituto del Patrimonio Cultural de España, lo que ha contribuido a la investigación, difusión y socialización del patrimonio asturiano.