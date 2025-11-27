El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cristina Cantero y Vanessa Gutiérrez visitando el MUMI E. C.

La historiadora y antropóloga Cristina Cantero, nueva directora del Museo de la Minería y la Industria de Asturias

La profesional asume el resto de modernizar el equipamiento y reforzar su papel como referente del patrimonio industrial

Marta Varela

El Entrego

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:34

Comenta

La historiadora y antropóloga Cristina Cantero ha sido designada nueva directora del Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI) ubicada ... en EL Entrego. La noticia, que fue adelantada por EL COMERCIO a finales del mes de octubre, se da a conocer este jueves una vez desestimadas las alegaciones presentadas por otros candidatos La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, como presidenta de la fundación Fundatec-MUMI que gestiona las instalaciones, se ha reunido esta mañana con Cantero, tras su incorporación. La profesional ha sido la persona elegida en el proceso de selección abierto para cubrir la vacante que dejó la jubilación de Santiago González Romero, quien dirigió el museo durante 31 años y lideró sus principales líneas de desarrollo.

