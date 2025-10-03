Cultura iniciará este mes la reparación de la cubierta del polideportivo langreano Juan Carlos Beiro

La Comisión de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado respondió está mañana a varias preguntas relacionadas con los equipamiento deportivo y turísticos de la ... comarca del Nalón. En concreto, del centro deportivo langreano Juan Carlos Beiro, y el albergue casín de Brañagallones

Respecto a la instalación de titularidad regional, ubicada en el distrito langreano de La Felguera se habló del gran deterioro que a juicio de los usuarios y diputado de popular don Pedro de Rueda Gallardo que interpeló sobre la previsión de actuaciones en dichas instalaciones. Gutiérrez detalló varias mejoras y reparaciones que se realizaron en los últimos meses en la zona de piscinas, en la climatización, el sistemas de calefacción y las pistas deportivas. Además confirmo, una noticia muy esperada por los usuarios como es la reparación de la cubierta del equipamiento que lleva meses descorchada lo que produce numerosas goteras sobre las pistas deportivas que en ocasiones motivaron la suspensión de entrenamientos e incluso competiciones oficiales. La previsión que se maneja desde la dirección de Deportes es que las obras comiencen el próximo día ocho centradas en esa parte dañada, sustituyéndola y asegurando la eliminación de las actuales goteras.

Las noticias no fueron tan buenas para el refugio casín de Brañagallones. que no tiene un plazo de inicio de las obras de mejora del mismo. Algo que a juicio de diputado de Foro Adrián Pumares «hace que se esté desperdiciando un referente a nivel internacional en los refugios de montaña dañando claramente el turismo de la zona y de toda Asturias»

El compromiso con ese refugio por su potencial «es total y absoluto así se dispuso un proyecto ambicioso y se adjudicó pero con posterioridad renunció una de las empresas y tratamos de resolver el contrato. No podemos acelerar los pasos», explico Gutiérrez que no dio una fecha aproximada para el inicio de los trabajos, que en principio serán adjudicado a Tragsa.