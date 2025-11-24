El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación de la nueva edición de Cuestión de Ciencia en Langreo. E. C.

La descarbonización de las cuencas, eje para «concienciar» a la juventud

Trescientos alumnos participarán en los monólogos científicos de Cuestión de Ciencia, en Langreo

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Langreo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

La descarbonización de la comarca minera asturiana centrará los monólogos científicos de Asturias en la séptima edición de 'Cuestión de Ciencia, ¿te atreves a desafiar al futuro?' ... en Langreo. Este tema, específico para la región, no solo busca motivar nuevas profesiones en la juventud, sino también «concienciar a través de la divulgación, que los propios alumnos investiguen sobre esta temática».

