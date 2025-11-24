La descarbonización de las cuencas, eje para «concienciar» a la juventud

La descarbonización de la comarca minera asturiana centrará los monólogos científicos de Asturias en la séptima edición de 'Cuestión de Ciencia, ¿te atreves a desafiar al futuro?' ... en Langreo. Este tema, específico para la región, no solo busca motivar nuevas profesiones en la juventud, sino también «concienciar a través de la divulgación, que los propios alumnos investiguen sobre esta temática».

Así lo destacó Virginia Chomón, responsable de Sostenibilidad y técnica de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la planta de Bayer en La Felguera. La farmacéutica organiza estas jornadas en colaboración con el grupo de divulgación de Big Van Ciencia y este año, ambas entidades presentaron la nueva edición en el teatro José León Delestal, en Langreo, a trescientos alumnos de los institutos David Vázquez Martínez, Cuenca del Nalón, Número 5, Leopoldo Alas Clarín, Virgen de Covadonga y Jerónimo González.

El tema de la descarbonización se ha escogido pensando en Langreo –donde se desarrollarán las jornadas– y en el resto de las cuencas mineras. «Se trata de un asunto que está mucho en boca, saben de ello y queremos que indaguen y conozcan más», indicó Chomón. Tanto Almería como San Sebastián, donde también participarán estudiantes, «tendrán sus propios temas».

Estos monólogos, añadió Oriol Marimón, director de proyectos de Big Van Ciencia, es una manera de «despertarles el interés por la ciencia de una manera creativa». De hecho, a las investigaciones que presenten, deberán añadir la grabación de un vídeo en el que se vea el uso de herramientas digitales.