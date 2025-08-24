«Este Descenso del Nalón ha sido increíble», dice el alcalde de Laviana El primer premio se lo lleva el Otero Team con su embarcación 'Rodando peliculones entre agua y regodones'

Fue el Otero Team el que se hizo con la victoria en el Descenso Folklórico del Nalón, celebrado por todo lo alto el pasado sábado, con su carroza 'Rodando peliculones entre agua y regodones', un homenaje al Cine Maxi de Laviana, con representación del cine clásico como Marilyn Monroe, Charles Chaplin, Audrey Hepburn o Clark Gable. Fue una de las más aclamadas por el numeroso público –«de récord»– que acudió a esta cita festiva. Pero siempre hay un día después; tras la alegría y las mojaduras, la balsa ganadora yacía en la mañana de este domingo, como las otras, sobre el práu de La Chalana, donde se acumulaban montañas de residuos, a pesar de que los equipos de limpieza ya habían retirado más de 20 toneladas.

Hubo algunas quejas de personas que habían acudido a recoger material de sus embarcaciones por la gran cantidad de basura acumulada en La Chalana. «Otros años lo limpian enseguida»; lo que al alcalde del concejo, Julio García, le pareció «injusto». El regidor explicó que se articuló un amplio dispositivo de limpieza y seguridad para todas las fiestas, formado por unas 200 personas. «Se limpió todo lo del viernes por la noche para tenerlo listo para el sábado. Este domingo se limpió, pero es que son los restos de un mogollón de gente que todavía estaban por la zona y no se pudo actuar por razones de seguridad». Indicó que hasta este lunes no se podrá limpiar todo «a pesar del esfuerzo considerable que se ha hecho».

Ampliar Miembros de una peña recogen material este domingo. J. M. Pardo

Eso sí, el alcalde dio su veredicto: «Ha sido increíble. Estamos más que satisfechos con el resultado, ya que ha sido el fruto de mucho trabajo coordinado entre la asociación responsable de la organización del evento y el Ayuntamiento; no hubo incidentes durante unas fiestas que han sido récord de asistencia y, también, el nivel de las carrozas ha sido espectacular», apuntó el regidor.

Ampliar La carroza ganadora, entre la basura. J. M. Pardo

El segundo clasificado en el Descenso fue el equipo El Bajo con 'De romería pol Nalón', con Rodrigo Cuevas cabalgando el 'gochu' de Los Berrones, con la que se alzaron también con el premio a la Asturianía. El tercer puesto fue para Llorío, con 'Gladiadores del Nalón'. La reivindicación no faltó con El Chalanín rindiendo tributo a nuestra bebida como patrimonio mundial y portando un espectacular misil con forma de botella de sidra.

