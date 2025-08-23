Laviana se moja entre multitudes

Pablo A. Marín Estrada Gijón Sábado, 23 de agosto 2025, 21:34 Comenta Compartir

Las ganas de folixa se aliaron ayer en Laviana para vencer al calor en un Descenso Folklórico del Nalón de asistencia masiva, tanto en número de embarcaciones participantes: 40, como del numerosísimo público que presenció el desfile por las calles de La Pola y posteriormente la bajada por el río hasta el Puente de la Chalana. Un sol de justicia y unas temperaturas rondando los 30 grados hicieron de los tradicionales calderaos y manguerazos repartidos a discrepcion desde las ventanas sobre la comitiva de las peñas participantes y también sobre quienes los contemplaban avanzar desde el centro urbano hasta Puente d'Arcu, el lugar de salida del Descenso. El «¡Agua va!», fue la consigna más celebrada de todas las que se oyeron durante el desfile, igualmente uno de los más multitudinarios que se recuerdan.

El seco verano que padecemos dejaba a la hora del arranque de la caravana de embarcaciones la imagen de un Nalón al paso de La Chalana convertido en poco más que un 'regatu' y un caudal que no llegaba ni a los tobillos. La suelta de agua de la cercana presa de Tanes poco después obraría el milagro de ver crecer el río hasta volverlo totalmente navegable para las carrozas flotantes que iban a bajar por él a lo largo de la tarde. Pero desde el inicio de la fiesta, bastaba ver los ánimos de las respectivas peñaspara comprobar que ni la mayor sequía de estos tiempos de cambio climático sería capaz de frenar las ganas de diversión de sus integrantes. Esas, junto a sus imaginativos disfraces para la ocasión y el humor más irreverente y desatado lo llevaban ya de casa, como la madrina de cada embarcación el preceptivo caldero de agua, en previsión de que el embalse de Tanes no albergara sobrante para el éxito del descenso fluvial.

En cuanto a las ideas para el diseño de las embarcaciones de esta nueva edición, no resulta fácil en una fiesta próxima a cumplir ya sus sesenta veranos, lograr la originalidad capaz de dejar boquiabierto al público o desdencajado de la risa, por eso en el Descenso de ayer se dio el caso de una doble repetición en los temas elegidos y ello pese al celo que suelen poner las peñas en mantener el secreto de sus creaciones. Ocurrió con la embarcación que abría el desfile, la peña infantil Tilla con 'Mayín y la fábrica de choco-Tilla', una casita de chocolate rodante y flotante, con los pequeños disfrazados de tabletas. Era un guiño a la mítica casa chocolatera lavianesa Mayín y al clásico de Roald Dahl, tantas veces llevado al cine. La misma ocurrencia que tuvieron los Legonautas con su 'Charlie y la Fábrica de Chocolates Mayín'. El otro doblete tuvo como protagonista a nuestro agitador folklórico más universal, Rodrigo Cuevas, con sendas carrozas inspiradas en él y su mundo: 'De Romería pol Nalón' de la peña El Bajo y 'Romería de manual' de La Trapiá. En honor de los integrantes de estas peñas, hay que destacar que más allá de la coincidencia, cada una de ellas homenajeó al artista de Vegarrionda de forma muy diferente y haciendo gala ambas de un gran despliegue de imaginación. Eso sí, ver marchar por el centro de La Pola a decenas de 'rodrigos' y 'rodrigues', sumó un punto más de surrealismo sano a la folixa.

La variedad más absoluta y el increible trabajo en la construcción de las embarcaciones y el diseño de los disfraces fue la tónica general, al margen de anécdotas. Hubo quien optó por un sencillo hórreo como Los Flipaos y quienes como Los Mayaos llevaron todo un templo maya, custodiado por decenas de Indiana Jones. El Frente Las Tolvas optó por 'La Fiesta de los Llocos: Pater Pilonero y Sor Jamón', con sus componentes vestidos de curas, monjas y diablos, entre estos últimos el diputado autonómico de Foro, el lavianés Adrián Pumares. Los del 14 portaron un vistoso barco pirata y los de Puente d'Arcu a un gran Tadeo Jones con bandera asturiana, mientras Las Superheroínas tiraban por una pirámide egipcia, con sus integrantes disfrazados a tono con ella. El Cuélebre transformó a su mitológico icono en una nave de Startreck y Los Gallos reunían una de las tropas más numerosas y jaraneras vestidas de Joker.

La reivindicación no faltó con El Chalanín rindiendo tributo a nuestra bebida como patrimonio mundial y portando un espectacular misil con forma de botella de sidra, mientras los de Tiraña, celebraban la elección del último pontífice con un Papa Móvil en el que se pedía 'Salvemos Peñamayor', una reclamación presente en varias carrozas. Imposible de pasar desapercibida fue Thai Kick con 'Hijos de la Anarquía', un verdadero pelotón Ángeles del Infierno moteros y La Picarota que jugó con los nombres de Barbie y Barbón y la rima de Nalón.

Todas superaron la prueba de bajar por el Nalón y llegar a La Chalana en un gran Descenso.