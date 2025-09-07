Destrozan la biblioteca de Murias de Aller que gestiona la asociación de vecinos La Colegiata

No se llevaron nada; pero la biblioteca que gestiona la asociación de vecinos La Colegiata de Murias, en Aller, fue encontrada en la ... mañana de este domingo completamente destrozada. Los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil, que investiga lo ocurrido. Por lo pronto, el recinto cuenta con cámaras de seguridad que serán analizadas para ver si hay imágenes del o de los asaltantes y puedan ser identificados.

Porque uno de los problemas que se encontró la directiva es que las cámaras dejaron de funcionar. «Acudí a ver qué ocurría y me encontré con todo destrozado y tirado por el suelo. La Guardia Civil cree que ha sido alguien de la zona porque parece que ha sido una acción premeditada y planeada».

Unas horas antes, la directiva de la asociación había emitido un comunicado para informar a los vecinos de que les han cerrado una de sus principales vías de comunicación, las redes sociales, por una denuncia «totalmente infundada, calumniosa y dañina». Se señala que se ha acusado al colectivo de suplantación de identidad de autoridades locales o regionales, de suplantación de identidad institucional de la red de bibliotecas del municipio de Aller, de la promoción encubierta de libros y autores, y de la promoción de actividades ilegales vinculadas a juegos de azar. «Algo que es totalmente falso».

Desde la directiva no se descarta que estos dos hechos estén relacionados entre sí.

Los responsables aseguran que «somos una asociación legalmente constituida, con estatutos, con socios, con libros de actas, con asambleas públicas y con una trayectoria reconocida en la organización de actividades culturales, sociales y vecinales». Se manifiesta que todo lo que se hace desde este colectivo «es público, transparente y verificable. Ni hemos suplantado autoridades, ni hemos inventado instituciones, ni hemos hecho publicidad encubierta, ni mucho menos hemos promovido actividades ilegales».

Afirman que las acusaciones «son tan graves como absurdas, y reflejan un intento de acallar un movimiento cultural y vecinal libre, independiente y comprometido con Murias. Hemos puesto en manos de expertos legales todo lo sucedido para intentar sacar conclusiones de lo ocurrido».

Se quiere dejar claro «que se trata de un ataque contra el derecho de los vecinos de Murias a organizarse, expresarse y trabajar unidos por el bien común. Se pretende, con falsas denuncias, frenar un proyecto que no depende de intereses políticos ni económicos, sino únicamente del esfuerzo colectivo de la gente». Y se lanza una advertencia: «Se equivocan quienes creen que con esto nos van a callar. No nos van a detener. No nos van a intimidar. No van a destruir el espíritu de lucha».