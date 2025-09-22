El economato del pozo Santa Bárbara, declarado Bien de Interés Cultural
«Se trata de un edificio centenario, clave para comprender la vida y la cultura en las cuencas mineras», se señala desde el Gobierno regional
Mieres
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:42
El Gobierno de Asturias autorizó, este lunes, la modificación del decreto de 2010 por el que se declaró Bien de Interés Cultural (BIC), con ... categoría de conjunto histórico, el pozo Santa Bárbara de La Rebaldana, en Mieres. Este cambio persigue incluir en el entorno protegido el edificio del antiguo economato.
El inmueble que se incorpora al BIC, destinado en su momento a economato, viviendas y otras dependencias, supone una representación única de la política empresarial de Hulleras del Turón –que después se incorporó al patrimonio de Hunosa–, que abordó aspectos sociales que favorecieron las condiciones de vida de sus trabajadores. «El inmueble de La Rebaldana, el único que se conserva de la compañía, atesora un interés que justifica su protección, dado que se trata de un bien centenario, clave para comprender la vida y la cultura en las cuencas mineras«.
Esta decisión cuenta con los informes favorables de la comisión permanente del Consejo de Patrimonio Cultural, el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), la Universidad de Oviedo y la Real Academia de la Historia.
