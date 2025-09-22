El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En primer término, el edificio del economato; detrás, el pozo Santa Bárbara. Roberto Álvarez Espinedo
Mieres

El economato del pozo Santa Bárbara, declarado Bien de Interés Cultural

«Se trata de un edificio centenario, clave para comprender la vida y la cultura en las cuencas mineras», se señala desde el Gobierno regional

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Mieres

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:42

El Gobierno de Asturias autorizó, este lunes, la modificación del decreto de 2010 por el que se declaró Bien de Interés Cultural (BIC), con ... categoría de conjunto histórico, el pozo Santa Bárbara de La Rebaldana, en Mieres. Este cambio persigue incluir en el entorno protegido el edificio del antiguo economato.

