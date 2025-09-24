El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios realizando labores geotécnicas en el suelo de las futuras piscinas de Pénjamo M. Varela

Una empresa analiza el suelo en Pénjamo para construir nuevas piscinas al aire libre

El Ayuntamiento de Langreo trabaja en las posibles líneas de financiación para la construcción del futuro complejo

Marta Varela

Langreo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:28

A la segunda va la vencida. El Ayuntamiento de Langreo ha licitado por un valor aproximado de 6.600 euros la elaboración del documento que ... debe analizar el suelo donde se pretende construir las futuras piscinas al aire libre en el entorno del área recreativa del barrio felguerino de Pénjamo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  4. 4 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  5. 5 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  6. 6 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  7. 7 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  8. 8 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  9. 9 Adiós a Claudia Cardinale, icono del cine italiano
  10. 10 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una empresa analiza el suelo en Pénjamo para construir nuevas piscinas al aire libre

Una empresa analiza el suelo en Pénjamo para construir nuevas piscinas al aire libre