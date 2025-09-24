Una empresa analiza el suelo en Pénjamo para construir nuevas piscinas al aire libre

A la segunda va la vencida. El Ayuntamiento de Langreo ha licitado por un valor aproximado de 6.600 euros la elaboración del documento que ... debe analizar el suelo donde se pretende construir las futuras piscinas al aire libre en el entorno del área recreativa del barrio felguerino de Pénjamo.

El pasado mes de agosto, seis meses después de que el Instituto para la Transición Justa denegase la subvención solicitada para acometer la obra, el concurso convocado para elaborar un estudio geotécnico de los terrenos felguerinos quedaba desierto. La insistencia del gobierno de Izquierda Unida de Langreo ha propiciado que el contrato saliese de nuevo a licitación y, en esta ocasión, haya sido adjudicado, lo que permitirá el inicio de los trabajos de forma casi inmediata. Desde IU no se quiere perder tiempo en poner en marcha uno de los proyectos más esperados en el concejo.

El estudio geotécnico que ya ha comenzado aportará información sobre las características del terreno en relación con el tipo de construcción prevista y el entorno donde se ubica, con el fin de comprobar si es factible desarrollar allí el proyecto. Unos trabajos que podrían estar listos en unas cuatro semanas.

Varios operarios han estado tomando muestras en las últimas 48 horas, en el área recreativa de Pénjamo, ubicación elegida para la construcción de tres vasos de natación, además de una zona de servicios con vestuarios, baños y bar.

Al tiempo que se perfilan los aspectos más técnicos, el gobierno local de Langreo trabaja para poder encajar el proyecto en alguna de las líneas regionales y estatales de ayudas económicas que permitan desarrollarlo. Ya se tienen varias convocatorias a las que poder concurrir, tras el varapalo que supuso en marzo de 2025 la denegación por parte del Instituto para la Transición Justa de la subvención que el Ayuntamiento había solicitado. La razón para no conceder dinero de los fondos mineros fue que el proyecto «no es englobable en ninguna de las cuatro tipologías establecidas» en las condiciones de estas ayudas.

Ahora se espera localizar una línea de financiación adecuada para ejecutarlo. La ubicación elegida cambiaría por completo la actual imagen de la zona, ya que la nueva construcción iría en la parcela rectangular donde se encuentra el área recreativa con varias mesas y bancos de madera. Este equipamiento se podría trasladar al espacio verde habilitado en ambas márgenes del reguero El Fresno, es decir, en las antiguas piscinas al aire libre de la zona, derribadas este mismo año.

300.000 euros

Fue precisamente la recomendación de la Confederación Hidrográfica del Norte de sacar al aire libre este reguero la causa principal del derribo del antiguo equipamiento deportivo por parte de su propietario, el Principado de Asturias, que había cerrado en 2010 de forma unilateral las instalaciones al considerarlas deficitarias. El paso del tiempo provocó que todo el complejo deportivo –piscinas y canchas de tenis– se deteriorase hasta quedar en ruinas, pese a las reivindicaciones vecinales que no cesaron en todos estos años. El proceso de demolición tuvo un coste estimado de 300.000 euros y se completó en unos cinco meses. A día de hoy, el entorno se ha habilitado como zona verde de esparcimiento para los vecinos.