El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita de empresarios chinos a Langreo en julio. E. C.

Empresarios del Nalón acuden a China para establecer alianzas

La comarca estará representada en una feria tecnológica en la ciudad de Nankín

Marta Varela

Marta Varela

Langreo

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:29

Las relaciones que ha establecido el Ayuntamiento de Langreo con China continúan generando sinergias. Así, varios empresarios del valle del Nalón ... acudirán en breve a China para participar en unos encuentros tecnológicos de los que intentarán que salgan relaciones empresariales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  5. 5 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  6. 6 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  7. 7

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso
  8. 8 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  9. 9

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  10. 10 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Empresarios del Nalón acuden a China para establecer alianzas

Empresarios del Nalón acuden a China para establecer alianzas