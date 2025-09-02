Empresarios del Nalón acuden a China para establecer alianzas

Las relaciones que ha establecido el Ayuntamiento de Langreo con China continúan generando sinergias. Así, varios empresarios del valle del Nalón ... acudirán en breve a China para participar en unos encuentros tecnológicos de los que intentarán que salgan relaciones empresariales.

Encabezando la visita al país asiático estará Catarina Valdés presidenta de la asociación de empresarios del Nalón (ENA). También van representantes de Hunosa, Sodeco y las inmobiliarias Erssy Pozueco y Casal.

Serán cuatro días de feria, del 16 al 19 de septiembre, en los que habrá exposiciones, en dos sedes diferentes: en las ciudades de Nankín y Dandong. Para Valdés «hay oportunidad muy buena porque hay capital chino para invertir que puede ir hacia Europa. Asturias es un región por descubrir y, en concreto, el valle del Nalón». Recuerda que «en verano estuvimos reunidos con el embajador chino en Gijón, y nos dijo que tenían mucho interés en abrir fronteras y en invertir en España y quedó gratamente sorprendido con Asturias».

Los empresarios del valle del Nalón acuden con el objetivo de «conocer su tecnología, pero también nos dan la oportunidad de que presentemos nuestro valle, las empresas que tenemos y que vean que aquí también se puede invertir o exportar nuestros productos allí».