«Es un enchufe claro», denuncia el PP de Mieres sobre la contratación de una psicóloga a través de la Federación de Concejos

El grupo municipal del Partido Popular en Mieres ha solicitado formalmente la cancelación del convenio entre el Ayuntamiento de Mieres y la Federación Asturiana ... de Concejos (FACC), tras conocerse los resultados definitivos del proceso de contratación de una psicóloga para el Centro Asesor de la Mujer (CAM), gestionado a través de dicho organismo.

El concejal popular Víctor Ferreira ha calificado el procedimiento como un «claro caso de enchufe» y ha denunciado que la entrevista personal ha sido utilizada para alterar el orden de prelación y adjudicar la plaza a una persona previamente seleccionada.

Según los datos facilitados, explicó el PP, la persona que ha obtenido la plaza partía en cuarta posición en la valoración de formación y experiencia, con apenas 3,13 puntos. Sin embargo, fue la única candidata a la que se le concedió un cinco en la entrevista personal, la máxima puntuación posible, lo que le permitió alcanzar un total de 8,13 puntos y escalar a la primera posición.

Por el contrario, añadieron en el PP, las otras cuatro aspirantes obtuvieron valoraciones de experiencia y formación superiores. La segunda clasificada: 3,61 puntos de experiencia y 4 puntos de entrevista, con lo que fueron 7,61 puntos totales; la tercera, 3,51 y 4, que suman 7,51; la cuarta, 3,19 y 3,5, en total 6,69; y la quinta, 3,02 y 3,5 , 6,52 puntos.

«La entrevista ha servido como coartada para premiar a quien se quería contratar desde el principio. Es un escándalo de libro. Justo a la única persona que necesitaba un 5 exacto para ganar, se le concede ese 5. Y el resto recibe una nota que encaja perfectamente para quedar detrás», sostiene Ferreira.

La entrevista incluía, supuestamente, un caso práctico, pero el PP recuerda que no se ha hecho público si todas las aspirantes se enfrentaron al mismo ni cuáles eran los criterios de evaluación. «No hay actas detalladas, no hay rúbricas, no hay garantías. Lo único claro es el resultado: una persona pasa de cuarta a primera con una nota que rompe la lógica de todo el baremo», dijo Ferreira.

«Si la entrevista pretendía valorar las competencias profesionales, ¿qué impedía hacer un examen tipo test común para todas? ¿Qué problema había en un sistema objetivo y verificable, si de verdad se buscaba medir la capacidad profesional y no premiar a alguien a dedo?», se pregunta el PP. «La competencia profesional se acredita con experiencia y formación, no con una entrevista personal que opera por pura afinidad», apostilló.

Y, añadió Ferreira, «resulta llamativo que el portal web de la FACC lleve ya cinco días caído y que no se pueda consultar el resultado del proceso de selección ni acceder a ningún documento». Además, ha señalado que «cuando llamas por teléfono, nadie sabe decirte cuándo estará habilitada la web, ni ofrecen una alternativa para obtener la información. Es todo tan opaco como el proceso mismo».

«Sanchismo puro y duro»

El edil popular considera que «este caso no es una anécdota, es sanchismo puro y duro: mantener el poder llenando las administraciones públicas de estómagos agradecidos». A su juicio, «lo que ha ocurrido en este proceso es exactamente eso: una plaza preparada, un procedimiento hecho a medida, y una institución como la FACC sirviendo de tapadera para el clientelismo».

«El Ayuntamiento debe cortar con esta farsa» y romper el convenio con la FACC, por haber actuado como «un mero instrumento para validar una contratación decidida de antemano».