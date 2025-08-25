Una escollera de 115 metros para completar el saneamiento del Alto Aller

Un muro de protección, de 115 metros, se levanta trescientos metros aguas abajo de El Pino. Se trata de una obra fundamental para la mejora ... del saneamiento del Alto Aller y que está ya en marcha. .

Así, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias avanza en esta actuación en el concejo de Aller, con un presupuesto de 984.070 euros, aportado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), con la construcción de una escollera entre las poblaciones de Felechosa y Yanos.

Esta escollera permitirá ejecutar el último tramo del colector principal y garantizar su estabilidad frente a las crecidas del río Aller. También se construirá un segundo muro de 65 metros próximo al puente de Pola del Pino.

La mejora del saneamiento se centrará en la construcción de un colector, de 1.400 metros de longitud, que recogerá las aguas residuales de Felechosa, El Pino y Pola del Pino y las conducirá hasta Yanos, donde se conectará con el colector general del Aller en Cabañaquinta. Para su mantenimiento se instalarán 30 pozos de registro y un ramal de 175 metros que permitirá incorporar directamente los vertidos de Felechosa.

También se construirá un aliviadero en El Pino con capacidad para 108 metros cúbicos, que regulará el caudal en episodios de lluvia intensa. La instalación contará con cámaras de entrada, retención, alivio y regulación, además de un camino de acceso pavimentado de 170 metros de longitud.

Con este proyecto, confía la consejería, se resolverá el problema ambiental derivado de los vertidos directos de aguas residuales al cauce alto del río Aller, lo que beneficiará a más de 1.200 residentes de la zona.

La actuación se enmarca en el plan de inversiones del Gobierno del Principado para la modernización de las infraestructuras hidráulicas, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios básicos en todo el territorio, mejorar la eficiencia del ciclo del agua y contribuir a la protección del entorno natural.