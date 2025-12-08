El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una imagen de la zona que aún permanece esquiable, en la zona media de la estación allerana Fuentes Invierno

Fuentes de Invierno, única estación con nieve en el Cantábrico; Valgrande-Pajares, cerrada por fuerte viento

El manto blanco no ha aguantado todo el puente de diciembre y no hay previsión de nieve hasta el próximo viernes

Marta Varela

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:45

Las expectativas que las estaciones invernales del Cantábrico tenían puestas en el puente de diciembre, con buenas previsiones de nieve, se han ido diluyendo al igual que el manto blanco que las cubría los días antes. Este lunes festivo sólo la estación asturiana de Fuentes de Invierno logró abrir para la práctica del esquí. Eso sí, lo hace con apenas un kilómetro esquiable, suficiente para mantener activos los cursillos de iniciación y dar cabida a los que se inician en este deporte. En concreto, están abiertos tres remontes, Llana el Fitu, la Cinta y Toneo, que dan a acceso a tres pistas, Brezales, Pequeña Laurel y Toneo. En ellas, los espesores de nieve son mínimos, de unos cinco centímetros, y la calidad húmeda. Esto aventura que, una vez terminada esta jornada, cierre si no llega más nieve.

Las previsiones no son halagüeñas, ya que se esperaban nevadas para el próximo miércoles, pero a día de hoy la metereología ha cambiado y ya no se prevé que nieve al menos hasta el próximo viernes día 12, confiando en que esto salve el próximo fin de semana.

El viento y la escasez de nieve ha terminado por arruinar un puente en el que los esquiadores no confiaron y acudieron de manera moderada a las estaciones de Valgrande-Pajares y San Isidro, en León, que lograron abrir algún día. Ambas permanecen este lunes festivo cerradas. Mientras la asturiana lo hacía por las fueres rachas de viento, que por seguridad impiden el funcionamiento de los remontes, incluso para el uso turístico, la estación leonesa lo hace por falta de nieve en sus pistas. Del resto de estaciones, la gallega de Manzaneda y Alto Campoo en Cantabria pueden ser utilizadas para el uso turístico. Leitariegos, en León, no llegó a abrir todavía.

