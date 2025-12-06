Sol, nieve y tres días festivos, la receta que anima a esquiar en Asturias

Marta Varela Pajares/Fuentes de Invierno Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:08 Comenta Compartir

A la quinta va la vencida. Tras cuatro temporadas sin poder esquiar en Asturias durante el puente festivo de la Constitución, este año las pistas ya están llenas de esquiadores. Entre ambos enclaves, los esquiadores pueden deslizarse por más de ocho kilómetros esquiables. Valgrande-Pajares ofrece 3,4 kilómetros en su zona alta y Fuentes de Invierno ha logrado habilitar 4,7 kilómetros. Los espesores de la nieve se sitúan entre los 20 y los 40 centímetros con una calidad aceptable. Además, la presencia del sol ha animado a muchos esquiadores a deslizarse por las pistas, con un temperatura muy favorable.

Los esquiadores ya estaban a primera hora de la mañana en las pistas, como Juan Benítez, que llegaba a Pajares desde Oviedo. «La nieve está justa pero no somos muchos y se disfruta bien. Ahora a esperar que nieve más». La buena temperatura y los primeros rayos de sol animaron a muchos asturianos a subir a las estaciones. «En cuanto vimos que parecía que salía el sol tiramos para Pajares, con los pequeños si llueve o hace mucho frío es imposible disfrutar», apuntaba Ana Peláez en el aparcamiento mientras preparaba a sus pequeños para esquiar en familia. La telecabina, eje central de la estación lenense, posibilitaba además que algunas personas subiesen a la zona alta. «Vamos a tomar un chocolate con churros al bar de arriba y ver a los nietos esquiar un poco», explicaba Marta Velázquez y Esteban García, que llegaban desde los valles leoneses.

Que no haya abierto el telesilla de El Brañillin molesta a los usuarios. Joaquín Alonso llegó al enclave lenense con sus hijos y le parece «un engorro porque están aprendiendo y la zona donde pueden deslizarse no tiene remonte», aunque reconoce que a pesar de tener que tirar por ellos para poder esquiar «estamos disfrutando, aunque haya poca nieve aquí estamos esquiando y pasando un puente». Este remonte lleva dando problemas, presumiblemente por fallos en su sistema eléctrico, desde el primer día de apertura, incluso en la segunda jornada (única en la que pudo funcionar) varias personas quedaron colgadas durante unos minutos hasta que los operarios lograron mover las sillas para que bajasen.

La apertura de las estaciones invernales asturianas en este puente festivo ha sido un revulsivo para todo el entramado comercial. Tanto la hostelería como el comercio muestran su satisfacción por el arranque. José Vaquero es el gerente de la tienda de deportes Skimal, en Felechosa (Aller) y reconoce que «estamos mucho mejor que los años anteriores porque al menos se ha abierto aunque sea con poca nieve y la gente se anima a alquilar equipos y comprar alguna cosa».